’23andMe’: da 6 miliardi di dollari a quasi 0 (zero)

Cinque anni fa, 23andMe (ME) era stata una delle startup più in voga al mondo. Milioni di persone sputavano nelle sue provette per conoscere i loro antenati. Forbes ha consacrato Anne Wojcicki, founder, CEO di 23andMe e celebrità della Silicon Valley, come la “nuova miliardaria che si è fatta da sé”. subito dopo la quotazione a Wall Street nel 2021, quando la valutazione ha superato brevemente i 6 miliardi di dollari.

Wojcicki ha anche incontrato sulla sua strada Sergey Brin. Nel 1998, lui e Larry Page affittarono il garage di sua sorella Susan per farne il primo ufficio della loro startup, chiamata Google. Susan sarebbe diventata dirigente nella sua attività pubblicitaria prima di gestire YouTube anni dopo.

L’idea di un’attività di test del DNA diretta al consumatore è venuta dalla co-fondatrice di Wojcicki, Linda Avey, un’esperta di genetica. Brin aveva espresso interesse per il lavoro precedente di Avey, quindi nel 2005 ha condiviso con lui la sua idea. È così che Avey incontrò Wojcicki, l’allora fidanzata di Brin, che dopo aver partecipato alle riunioni disse ad Avey che voleva entrare a far parte dell’azienda.

Molta acqua è passata sotto i ponti. Ora i miliardi fatti da Wojcicki sono svaniti. Deve ancora dimostrare che l’attività può sostenersi. Ha raccolto circa 1,4 miliardi di dollari per 23andMe e ne ha speso circa l’80%. La valutazione di 23andMe è crollata del 98% rispetto al suo picco e il Nasdaq ha minacciato di rimuovere dalla quotazione, visto che la borsa dei titoli tech non consente scambi alle azioni con prezzo inferiore a $ 1.

Lo scorso anno Wojcicki ha ridotto il personale di 1/4 attraverso tre cicli di licenziamenti e una vendita della filiale. L’azienda non ha mai realizzato profitti nella sua storia aziendale e sta bruciando liquidità così rapidamente che potrebbe dover chiudere entro il 2025.

Dovrebbe poter rispettare il suo obiettivo di trasformare 23andMe da un fornitore di dati sanitari e di ascendenza di base in un’azienda sanitaria completa che sviluppa farmaci, offre assistenza medica e vende rapporti sanitari in abbonamento.

