Prezzi dinamici come per i voli? Wendy’s ci prova

Wendy’s ha annunciato che lancerà nuovi prezzi dei menù che oscilleranno a seconda dell’ora del giorno.

La seconda catena di hamburger più grande degli Stati Uniti, che conta 6.000 ristoranti, ha affermato che il cambiamento inizierà l’anno prossimo. Ad esempio, i clienti potrebbero pagare 1 dollaro in più per un panino come il Baconator durante l’ora di punta del pranzo.

“Storicamente, le aziende fissavano semplicemente un prezzo costante nel tempo. Gli algoritmi di determinazione dei prezzi consentono alle aziende di modificare i prezzi durante il giorno o forse anche nel corso di un’ora”, ha commentato Zach Brown, professore di economia all’Università del Michigan.

Il dynamic pricing (discriminazione dei prezzi), in maniera semplicistica, è un metodo per vendere prodotti e servizi con prezzi flessibili. Il prezzo cambia in funzione del mercato e di alcune variabili. Grazie al dynamic pricing un’impresa può adattare l’offerta alla domanda in modo rapido.

Il CEO di Wendy, Kirk Tanner, ha affermato che la società spenderà 20 milioni di dollari in menù digitali ad alta tecnologia in grado di aggiornare i prezzi in tempo reale, in modo simile alle strategie di aumento dei prezzi adottate da società di rideshare come Uber e Lyft, compagnie aeree e hotel.

“Durante i periodi di punta, possono ovviamente aumentare i profitti”, ha detto Brown. “Inoltre, alcuni consumatori vorranno passare ai periodi meno affollati, quando la domanda è più bassa e i prezzi sono più bassi”.

Wendy’s sta già ricevendo una reazione gelida all’annuncio della variazione di prezzo con un utente su X, precedentemente noto come Twitter, che scrive: “L’impennata dei prezzi è solo una truffa dei prezzi con qualsiasi altro nome”.

Alcuni esperti affermano che i clienti potrebbero vedere ulteriori cambiamenti nei prezzi dei menu in altre catene di fast food, tra cui McDonald’s e Burger King, soprattutto se Wendy’s vede un aumento dei suoi profitti dopo l’implementazione dei prezzi dinamici.

Viste le reazioni molto negative alla notizia secondo cui Wendy’s sta investendo 20 milioni di dollari in menù digitali ad alta tecnologia che avrebbero la capacità di aggiornare i prezzi in tempo reale, in un secondo momento la catena di ristoranti ha fatto una sorta di marcia indietro.

Martedì Wendy’s ha rilasciato una dichiarazione affermando:

“Abbiamo detto che questi menu ci avrebbero dato maggiore flessibilità per cambiare la visualizzazione degli articoli in evidenza. Ciò è stato interpretato erroneamente in alcuni resoconti dei media come un intento di aumentare i prezzi quando la domanda è più alta nei nostri ristoranti,” ha detto la seconda catena di hamburger più grande della nazione nel suo dichiarazione martedì. “Non abbiamo intenzione di farlo e non aumenteremo i prezzi quando i nostri clienti ci visitano di più.”