Google licenzia 28 dipendenti, protestavano contro l’accordo con Israele

Alphabet ha dichiarato di aver licenziato 28 dipendenti di Google che questa settimana hanno protestato contro il contratto di cloud computing del colosso tecnologico con il governo israeliano.

In un’e-mail a livello aziendale, il vicepresidente per la sicurezza globale Chris Rackow ha affermato che Google ha licenziato i dipendenti dopo che un’indagine ha scoperto che erano coinvolti nelle proteste negli uffici dell’azienda a New York e Sunnyvale, in California.

Le proteste sono state “inaccettabili, estremamente distruttive e hanno fatto sentire i colleghi minacciati”, ha scritto Rackow nell’e-mail.

“La stragrande maggioranza dei nostri dipendenti fa la cosa giusta”, ha scritto Rackow. “Se sei uno dei pochi che sono tentati di pensare che trascureremo comportamenti che violano le nostre politiche, ripensaci”.

Una portavoce di No Tech for Apartheid, il gruppo che ha organizzato le proteste, ha contestato che tutti i 28 dipendenti abbiano partecipato alla protesta questa settimana, in una dichiarazione attribuita ai lavoratori di Google coinvolti nella campagna.

“Questo flagrante atto di ritorsione è una chiara indicazione che Google apprezza il suo contratto da 1,2 miliardi di dollari con il governo e l’esercito israeliano genocida più dei suoi stessi lavoratori, quelli che creano valore reale per dirigenti e azionisti”, si legge nella dichiarazione.

Secondo No Tech for Apartheid, martedì gli agenti di polizia hanno arrestato nove dipendenti di Google a seguito di un sit-in di protesta durato 10 ore. I manifestanti a Sunnyvale hanno occupato un ufficio utilizzato dal CEO di Google Cloud Thomas Kurian.

In entrambi i siti, i manifestanti hanno affermato che intendevano occupare gli spazi degli uffici di Google fino a quando non fossero stati arrestati o Google non avesse annullato il suo contratto con Israele. I dipendenti di New York si sono seduti in uno spazio comune e hanno srotolato uno striscione con la scritta “No Tech for Genocide”.

Le proteste hanno fatto seguito a un articolo della rivista Time secondo cui Google fornisce servizi cloud per il Ministero della Difesa israeliano, citando documenti aziendali. Google e Amazon (AMZN) nel 2021 hanno firmato un contratto, noto come Nimbus, per la fornitura di servizi cloud al governo israeliano.

Un portavoce di Google ha affermato questa settimana che il lavoro “non è diretto a incarichi di lavoro militari altamente sensibili o classificati relativi ad armi o servizi di intelligence”.

Fonte: Wall Street Journal