Netflix criticata per presunte immagini generate dall’AI

Abstract:

Il documentario di Netflix ‘What Jennifer Did’, che narra il coinvolgimento di Jennifer Pan in un complotto di omicidio a pagamento in Canada, ha suscitato polemiche per l’uso presunto di immagini generate tramite intelligenza artificiale.

Queste immagini, mostranti anomalie come dita e denti alterati, hanno portato ad accuse che Netflix abbia ricorso all’IA per creare nuove foto di Pan. Tuttavia, il produttore esecutivo Jeremy Grimaldi ha negato che tali immagini siano state prodotte con l’AI, attribuendo le anomalie a modifiche apportate ad altre parti delle foto originali per proteggere la fonte.

Questa controversia si inserisce in un contesto più ampio di dibattito sull’uso dell’IA nell’industria dell’intrattenimento, dove strumenti come Photoshop vengono impiegati per alterare le immagini a fini di produzione.

Alcuni precedenti includono il film indipendente di horror ‘Late Night with the Devil’, che ha ricevuto critiche simili per l’uso di immagini AI, spingendo i filmmaker a scusarsi per l’uso controverso di questa tecnologia.

Il film ‘Civil War‘ ha affrontato critiche per l’uso di AI nella promozione, evidenziando la tensione crescente tra l’uso innovativo di tecnologie e la richiesta di autenticità nell’arte cinematografica.

Titolo dell’articolo : “Netflix Faces Backlash Over Alleged AI Images in True Crime Doc, Producer Responds”.

Fonte : CBR

a cura di Recomb.ai