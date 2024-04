Meta, un flop costoso i nuovi strumenti pubblicitari con AI

L’avventura dei marketer con gli strumenti pubblicitari AI di Meta, soprattutto con la campagna di ‘Advantage Plus’, si è trasformata in una sfida costosa e inefficace. Questa piattaforma, promossa come una soluzione automatizzata “imposta e dimentica”, ha iniziato a presentare problemi significativi il 14 febbraio, consumando rapidamente i budget pubblicitari giornalieri con un rendimento quasi nullo.

La promessa di una gestione pubblicitaria semplificata si è rivelata una fonte di spesa eccessiva, con costi per impression (CPM) dieci volte superiori alla norma, gravando pesantemente sulle finanze delle piccole imprese. I marketer hanno riferito di una mancanza di supporto e di trasparenza da parte di Meta nella gestione delle anomalie, il che ha aumentato l’incertezza e spinto molti a reconsiderare l’utilizzo della piattaforma. Inoltre, nonostante le dichiarazioni di Meta sulla risoluzione di “alcuni problemi tecnici”, la situazione non è migliorata, portando alcune agenzie a ritornare ai metodi pubblicitari manuali.

L’esperienza con ‘Advantage Plus’ solleva dubbi sulla reale efficacia dell’automazione pubblicitaria che, se da una parte promette di colmare le lacune lasciate dalle restrizioni sulla privacy come quelle introdotte da Apple, dall’altra sembra intensificare le inefficienze che incrementano i costi per gli inserzionisti. Questo scenario mette in luce le sfide intrinseche all’AI nel contesto pubblicitario e suggerisce una necessità di bilanciare innovazione tecnologica e affidabilità operativa.

Titolo dell’articolo : “Meta’s ‘set it and forget it’ AI ad tools are misfiring and blowing through cash”

Fonte: The Verge

Powered by: Recomb.ai