Elezioni Usa, una cosa è certa: regnerà il caos. Come guadagnarci

Il rischio maggiore che il mercato azionario si trova ad affrontare a novembre è il caos politico che deriverà dalle elezioni Usa. Gli investitori non amano l’incertezza ed è esattamente quello che c’è da aspettarsi in concomitanza con il voto presidenziale del 2020. C’è chi teme addirittura che per la prima volta nella storia la transizione del potere alla Casa Bianca non sarà pacifica.

Donald Trump ha già accennato alla possibilità di mettere in dubbio la vittoria di Joe Biden a causa del voto per corrispondenza. Lo stesso Bernie Sanders ha avvertito che bisogna prepararsi a uno scenario in cui il presidente in carica metterà in discussione i risultati delle elezioni Usa. Tutto ciò provocherebbe una grande volatilità di mercato nell’azionario, con gli investitori che si addentreranno in un territorio inesplorato.

Elezioni Usa: prepararsi a un calo del 10% in Borsa a novembre

In un articolo sul clima di tensione politica attuale, uscito su Barron’s, Steven M. Sears suggerisce di attuare una strategia di copertura. L’indifferenza storica dell’indice S&P 500 ai rischi politici offre agli investitori un’opportunità di trarre profitto dal possibile calo del 10% delle Borse americane a novembre.

Secondo Sears e altri analisti di Wall Street, l’avvicinarsi delle elezioni provocherà un ribasso improvviso dei listini azionari. Ma il momento di panico sarà passeggero. Per compensare un calo di circa il 10%, i trader potrebbero per esempio acquistare tre opzioni put a novembre da 3.500 punti per 42.900 dollari, allo scopo di ottenere la copertura per un portafoglio da 1 milione.

Se l’S&P 500, che attualmente viaggia sui 3.581 punti, dovesse scendere a 3.200 alla scadenza dell’opzione, il valore della put sarà di ben 90.000 dollari. Si otterrebbe in quel caso un guadagno netto di 48.000 dollari con la copertura. Se alla scadenza l’indice dovesse invece attestarsi al di sopra del prezzo dell’opzione, l’operazione fallirebbe.

Non basare le proprie scelte sulle previsioni politiche

Allo stesso tempo non conviene pressoché mai lasciare che le proprie scelte di investimento siano dettate dalle ultime novità e previsioni politiche. È chiaro che verrebbe la voglia di fidarsi dei sondaggi elettorali e di acquistare per tempo i titoli dei settori che beneficeranno dell’agenda politica di quello o quell’altro partito.Biden, per esempio, favorirà gli investimenti nell’energia rinnovabile, mentre Donald Trump dovrebbe aumentare i rendimenti del settore petrolifero e finanziario.

Il problema principale di questo ragionamento è che difficilmente i sondaggi ci prendono. Sebbene Biden sia dato in vantaggio nei sondaggi, con FiftyThirtyEight che dà al 71% le chance di vittoria del candidato Democratico, Trump potrebbe ancora ribaltare i pronostici, ottenendo vittoria e secondo mandato. Nel corso degli ultimi 92 anni, con i rendimenti di Borsa positivi nei tre mesi precedenti le elezioni, il presidente in carica è stato rieletto per l’87% del tempo.

Un consiglio ai poco tolleranti al rischio: mantenere la calma

Per i poco tolleranti al rischio questa strategia potrebbe non essere la più adatta, tuttavia. Nela Richardson di Edward Jones è convinta che gli investitori dovrebbero rimanere pazienti nella fase pre elettorale. È probabile che ci sia una reazione negativa delle Borse al caos che si verrà a creare con le elezioni Usa di novembre. Ma gli investitori dovrebbero prepararsi a una volatilità elevata circoscritta in un breve lasso di tempo, piuttosto che a un declino a lungo termine.

“Abbiamo avuto un insegnamento ricorrente con le elezioni presidenziali e gli anni delle elezioni Usa, anche quelle nel 2020. Non bisogna giocare a fare previsioni politiche con il proprio portafoglio investimenti“.

Se si guarda a quanto successo in passato, a lungo termine non importa chi controlla il Congresso o la Casa Bianca. Le reazioni dei mercati cui assistiamo regolarmente saranno di breve durata. Si tratta con tutta probabilità di una reazione impulsiva a quanto accade nella sfera politica e con la crisi sanitaria. Alla lunga tutto finirà per sistemarsi.

Quest’ottica di investimento lungo termine, specie in questa fase, è condivisa dalla maggior parte degli Wall Street. In definitiva, non importa chi assumerà il potere. La storia ci dice che è probabile che il mercato finisca l’anno in grande stile.

Gli investitori farebbero meglio, secondo gli strategist sopra citati, a identificare i momenti di panico a breve termine che si manifesteranno molto probabilmente a novembre e vederli come un’opportunità di acquisto. In considerazione dell’estrema volatilità prevista da qui alla fine dell’anno, è opportuno tenere cash da parte. Da far fruttare poi al momento più propizio.