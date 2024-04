UBS, visione sempre positiva sul trend dei titoli AI

di Mark Haefele, Chief Investment Officer, UBS Global Wealth Management

“I fondamenti dell’intelligenza artificiale dovrebbero guidare ulteriori performance del settore tecnologico”

Dopo le forti vendite di azioni statunitensi della scorsa settimana, l’indice S&P 500 ha registrato un rimbalzo 2,1% nei primi due giorni di questa settimana. Anche i titoli tecnologici hanno recuperato parte delle perdite, con il Nasdaq in rialzo del 2,6%.

Mentre le tensioni geopolitiche nel Medio Oriente rimangono una preoccupazione, gli investitori stanno concentrando la loro attenzione questa settimana sulla pubblicazione degli utili, con i risultati di circa 180 società nell’indice S&P 500, comprese le grandi aziende tecnologiche Microsoft, Alphabet, Meta e Amazon.

I dettagli sulle tendenze di monetizzazione e spesa in conto capitale nell’intelligenza artificiale generativa (AGI) sarà quasi in cima alla lista dei controlli di molti investitori e qualsiasi risultato che non corrisponda alle aspettative potrebbe innescare ulteriore volatilità. Tuttavia, riteniamo che i nuovi numeri e le indicazioni aziendali di questa settimana probabilmente rafforzeranno ulteriormente la nostra visione positiva sul tema dell’intelligenza artificiale e della tecnologia globale settore nel suo complesso.

È probabile che la spesa per le infrastrutture dell’AI aumenterà ulteriormente. Nella stagione dei rendiconti trimestrali terminata a dicembre 2023, abbiamo assistito a revisioni al rialzo fino al 2024 della spesa per i data center, guidata da una forte spesa in conto capitale per le infrastrutture AI dalle grandi aziende tecnologiche. Da allora, ci sono prove di una crescente domanda di AI tesa ad ampliare le tendenze di spesa e vediamo la possibilità che a livello globale la nostra stima del capex dei data center pari a 300 miliardi di dollari nel 2024 potrebbe rivelarsi conservativa.

La scorsa settimana, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) ha rivelato che il calcolo ad alte prestazioni basato sull’intelligenza artificiale è diventato il principale contributore alle sue entrate. La società ha affermato che le prospettive dell’AI sono positive, con i chip AI la crescita della domanda probabilmente raggiungerà un tasso di crescita annuale composto di cinque anni (CAGR) con una guidance del 50%.

Stanno emergendo ulteriori prove sulla monetizzazione dell’AI. Il produttore tedesco di software SAP questa settimana ha registrato una crescita del 25% dei ricavi alimentati dal cloud dalla domanda di AI, indicando un forte trend alla monetizzazione dell’AI che di cui prevediamo vedere ulteriori prove questa settimana.

Separatamente, un recente sondaggio su 1.2 milioni di aziende secondo l’US Census Bureau hanno dimostrato che l’adozione dell’intelligenza artificiale è aumentata notevolmente nel primo trimestre rispetto ai risultati precedenti del trimestre finito a settembre 2023. Inoltre, il rapporto ha rivelato che il 12% delle aziende intervistate ha cercato di utilizzare l’intelligenza artificiale.

La crescita degli utili del settore tecnologico e le valutazioni sono entrambe interessanti. Le scorse settimane di sell-off significano che la tecnologia globale è ora scambiata solo a 22,5 volte le previsioni di utili per il 2025, in calo rispetto a quasi 25 volte all’inizio di quest’anno. Con potenziale per un risultato migliore rispetto agli utili stimati in crescita del 18% su base annua del settore quest’anno, riteniamo che la correzione del 10% delle valutazioni offra un vantaggioso punto di ingresso interessante per gli investitori alla ricerca di opportunità a lungo termine.

Pertanto, senza adottare opinioni su singole aziende, rimaniamo positivi sul trend dell’intelligenza artificiale, mantenendo la nostra preferenza per le big tech considerati il loro vantaggio in termini di posizione di mercato. Continuiamo inoltre a privilegiare i segmenti dei semiconduttori e del software. Per gli investitori che cercano una diversificazione rispetto all’esposizione nel settore tecnologico statunitense, vediamo opportunità in società asiatiche similari.

