SoftBank investe un miliardo di dollari in modelli di AI generativa

SoftBank ha annunciato un imponente investimento di 960 milioni di dollari per espandere la propria capacità computazionale entro il 2025, puntando a sviluppare modelli di AI generativa di livello mondiale.

L’azienda giapponese, conosciuta per le sue ampie operazioni nel settore delle telecomunicazioni, prevede di acquistare GPU prodotte da Nvidia e di completare entro quest’anno un modello di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) con 390 miliardi di parametri.

L’obiettivo iniziale è quello di allenare un modello AI in lingua giapponese di prestazioni superiori a quelle attuali a livello globale, seguito dalla realizzazione di un modello avanzato con oltre un trilione di parametri l’anno successivo. Questo ambizioso progetto posizionerà SoftBank come leader nella potenza di elaborazione in Giappone, rendendo disponibile tale capacità anche ad altre aziende.

Inoltre, SoftBank sta costruendo uno dei maggiori data center AI in Giappone, situato in Hokkaido, il quale non solo offrirà nuovi servizi, ma garantirà anche la sovranità dei dati come richiesto dal governo giapponese. Recentemente, anche OpenAI ha rilasciato una versione ottimizzata del GPT-4 per la lingua giapponese, segnalando un crescente interesse e sviluppo nell’AI nel contesto nazionale e internazionale.

Titolo dell’articolo: “SoftBank invests nearly one billion US dollars in compute for generative AI models”

Fonte: THE DECODER