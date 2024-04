Peter Thiel: l’AI peserà sui nerd della matematica più che gli scrittori

Abstract:

Peter Thiel, cofondatore di PayPal e Palantir, in una recente intervista ha espresso la sua visione sull’impatto che l’intelligenza artificiale (AI) avrà sul mondo professionale, prevedendo maggiori ripercussioni per gli appassionati di matematica piuttosto che per gli scrittori.

Thiel, che ha un’ampia esperienza nell’industria tecnologica, ha sottolineato come i modelli di AI stiano diventando sempre più avanzati e capaci di risolvere problemi complessi come quelli delle Olimpiadi di Matematica degli Stati Uniti entro tre-cinque anni.

Questo sviluppo potrebbe portare a una rivoluzione nelle competenze richieste, relegando la matematica a una competenza meno distintiva, similmente a quanto accaduto con il gioco degli scacchi e l’avvento dei computer nel 1997.

L’intervistato ha riflettuto anche su come differenti società abbiano valorizzato la matematica rispetto alla scrittura nel corso della storia, criticando la Silicon Valley per il suo eccessivo focus sui ‘math people’.

Infine, il dialogo ha toccato il tema della ristrutturazione nel settore tecnologico, con la possibile riduzione del personale a causa dell’efficienza degli AI nel generare codice, un cambio radicale che potrebbe richiedere una minore quantità di sviluppatori.

In sintesi, l’avanzamento dell’AI potrebbe non solo alterare il panorama lavorativo in aree tecniche, ma anche riequilibrare il valore assegnato a diverse competenze intellettuali nella società.

Titolo dell’articolo: “Peter Thiel Says AI Will Be ‘Worse’ for Math Nerds Than Writers”

Fonte: Business Insider

