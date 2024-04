OpenAI: nuova funzionalità in ChatGPT, avrà la memoria

OpenAI ha introdotto una funzionalità innovativa nel suo ChatGPT che permette al sistema di ‘ricordare’ le interazioni precedenti, rendendo le conversazioni future più pertinenti e meno ripetitive.

Gli utenti hanno il pieno controllo di questa memoria: possono chiedere al sistema di memorizzare dettagli specifici, visualizzare ciò che è stato ricordato o eliminare i ricordi direttamente attraverso le impostazioni o comandando a ChatGPT di dimenticare. L’obiettivo è di migliorare l’efficacia delle sessioni senza compromettere la privacy degli utenti.

I dati raccolti e memorizzati sono utilizzati esclusivamente per affinare le capacità del modello, garantendo che l’apprendimento sia sempre guidato dall’utilizzo consapevole e controllato da parte dell’utente.

OpenAI ha implementato questa funzionalità per un gruppo ristretto di utenti gratuiti e Plus, pianificando un’espansione graduale basata sui feedback raccolti. Questa novità apre anche le porte a discussioni più ampie sulla privacy e le direttive etiche, ponendo la base per un utilizzo più sicuro e controllato dell’intelligenza artificiale nelle interazioni quotidiane.

L’uso di questa memoria non è obbligatorio, poiché l’azienda ha previsto anche la modalità ‘chat temporanea’, dove le conversazioni si svolgono senza tracciabilità. Inoltre, per gli utenti aziendali e di squadra, la memoria può essere disattivata globalmente, assicurando una conformità completa alle politiche interne di gestione dei dati.

Titolo dell’articolo: “Memory and new controls for ChatGPT”

Fonte: OpenAI

Powered by: Recomb.ai