Le Big Tech hanno un serio problema energetico

La crescente problematica energetica affrontata dalle grandi aziende tecnologiche è salita alla ribalta con l’intensificarsi dell’adozione dell’AI, che ha notevolmente incrementato il consumo di energia nei data center.

L’articolo descrive come giganti come Microsoft, Google e Amazon stiano perseguendo ambiziosi obiettivi di zero emissioni nette, proponendo soluzioni come l’utilizzo esclusivo di energia rinnovabile e la cattura del carbonio. Tuttavia, la realtà presenta ostacoli significativi, dato che i data center richiedono un’enorme quantità di energia per operare efficacemente, rendendo la transizione verso l’energia pulita una sfida imponente.

I centri di calcolo, fulcro delle operazioni tecnologiche, sono identificati come i maggiori consumatori di energia, consumando da 10 a 50 volte l’energia di un edificio commerciale medio e rappresentando il 2% del consumo energetico totale negli Stati Uniti.

Nonostante la ricerca di soluzioni come la gestione ottimizzata dell’energia e l’allocazione delle risorse rinnovabili, la realtà dimostra che la disponibilità limitata di risorse rinnovabili e l’inefficacia delle tecnologie esistenti complicano il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Questa situazione costringe le aziende a riconsiderare i loro obiettivi ambientali e a esplorare alternative come l’idrogeno pulito e i reattori nucleari modulari. L’articolo evidenzia la necessità di un cambiamento radicale e di un impegno maggiore oltre i semplici crediti di carbonio, suggerendo un investimento più sostanziale nella decarbonizzazione e nella tecnologia verde per avere un impatto reale sulle emissioni globali.

Titolo dell’articolo : “Big Tech Has an Energy Problem”

Fonte: The Daily Upside

