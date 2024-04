CEO di Moderna: l’AI aiuterà a comprendere “la maggior parte delle malattie” in 3-5 anni

Abstract:

Durante il Summit sull’Economia Mondiale di Semafor, il CEO di Moderna, Stéphane Bancel, ha evidenziato come l’intelligenza artificiale (IA) rivoluzionerà la comprensione scientifica delle malattie entro i prossimi tre-cinque anni. L’IA, attraverso algoritmi avanzati e capacità di elaborazione dati senza precedenti, potrebbe decifrare complessi meccanismi patologici che sono ancora oggetto di indagine.

Bancel ha sottolineato che questa innovazione non solo accelererà la ricerca, ma permetterà anche di sviluppare trattamenti più mirati ed efficaci. Inoltre, l’introduzione dell’IA nel campo della medicina potrebbe democratizzare l’accesso alle cure sanitarie di alta qualità, rendendole disponibili in aree meno sviluppate del mondo.

Questo salto tecnologico rappresenta una potenziale svolta nella lotta contro malattie che fino ad ora hanno rappresentato un considerevole ostacolo per la salute globale. Attraverso l’utilizzo dell’IA, la ricerca medica potrebbe compiere progressi significativi nella prevenzione, diagnosi e trattamento di malattie finora intrattabili.

Titolo dell’articolo : “Moderna CEO says AI will help scientists understand ‘most diseases’ in 3 to 5 years”

Fonte : Semafor

a cura di Recomb.ai