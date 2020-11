Il monolite nel deserto dello Utah – VIDEO

(WSC) NEW YORK – Un misterioso monolite di metallo è stato ritrovato nel deserto dello Utah, negli Stati Uniti. A individuare la colonna sono stati gli ufficiali del Dipartimento di Pubblica Sicurezza mentre svolgevano una perlustrazione in elicottero in una zona a sud-est dello stato per conto della Division of Wildlife Resources.

Il monolite è alto circa 3 metri ed è piantato nel terreno. Non è chiaro da dove provenga e chi lo abbia posizionato lì.

Secondo il pilota dell’elicottero, Bret Hutchings – che ha parlato alla televisione locale KSL – potrebbe trattarsi di un’installazione artistica di qualche fan di 2001: Odissea nello spazio, un film di Stanley Kubrick, in cui è presente un monolite simile. “In tutti i miei anni di volo è stata la cosa più strana in cui mi sia mai imbattuto”, ha detto.

Tramite un comunicato, il Dipartimento ha fatto sapere che è illegale posizionare strutture o installazioni artistiche nei luoghi pubblici “a prescindere dal pianeta da cui si proviene”.