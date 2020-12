(WSC) LONDRA – La rete televisiva Channel 4 in Gran Bretagna ha trasmesso una versione deepfake del messaggio di Natale della Regina Elisabetta, con Sua Maestà che parla con toni allusivi e si lancia anche in una danza su TikTok. “Sposta più indietro quella telecamera”, dice la Regina. Perché è importante? “Channel 4 lo ha fatto sostenendo che un video come questo ha lo scopo di dare un ‘forte avvertimento’ sulla minaccia delle notizie false”, riferisce The Guardian.