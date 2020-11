(WSC) ROMA – In un’intervista a TG2 Post, condotta da Manuela Moreno, il Procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri interviene sugli ultimi arresti eccellenti in Calabria e sulla complicatissima gestione della Sanità. Emergenza Covid: “Occasione imperdibile per le mafie, ancora più forti quando ci sono pandemie e terremoti. Dobbiamo attrezzarci in fretta per respingere l’assalto”.

