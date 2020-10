Ue, richieste oltre i 150 miliardi di euro per il primo social bond Sure

(WSC) ROMA – Richieste complessive gia’ superiori ai 150 miliardi di euro per il primo social bond dell’Unione Europea destinato a finanziare il programma Sure, per le “casse integrazioni” nazionali necessarie per le conseguenze della pandemia.

La prima tranche del bond a 10 anni ha gia’ ottenuto ordini per oltre 95 miliardi di euro e la guidance di rendimento si e’ ridotta a 3 punti base sopra il tasso midswap.

La seconda tranche a 20 anni ha richieste per oltre 55 miliardi di euro con una guidance scesa a 14 punti base di spread sopra il tasso midswap. (Radiocor)