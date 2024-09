L’UE è un “mostro”, afferma il leader nazionalista olandese Wilders

Il leader populista olandese Geert Wilders ha descritto l’Unione Europea come un “mostro” a cui non deve essere dato più potere decisionale dai suoi stati membri.

Rifiutando l’idea di una tassazione a livello UE e di un’unione politica sempre più grande, Wilders ha detto alla CNBC che l’eurozona ha bisogno di meno integrazione, non di più.

“L’Europa è una specie di mostro, l’Unione Europea, se le dai più potere ne vogliono solo di più e non te lo restituiranno”, ha detto domenica il leader del Partito per la Libertà.

Secondo Wilders la cooperazione economica che sostiene l’UE si è trasformata in un’integrazione politica profondamente radicata tra i suoi 27 membri.

“È troppo tardi per porvi fine, ma per favore, riportiamo alcuni dei poteri alle capitali, come [quelli] per l’immigrazione”, ha detto a Steve Sedgwick della CNBC all’Ambrosetti Forum a Cernobbio questo fine settimana.

“Tutti i politici che sono davvero fuori sincrono con l’elettorato in Europa dicono: ‘vogliamo più integrazione’, ma la gente non lo vuole, vuole che i propri problemi [interni] siano risolti”.

Wilders ritiene che la maggior parte delle decisioni politiche dovrebbe essere presa a livello nazionale e dai parlamenti nazionali. Questa affermazione riflette la sua crescente influenza nel panorama politico europeo di destra. Il PVV, noto per le sue posizioni anti-immigrazione ed euroscettiche, ha guadagnato un’importanza significativa negli ultimi anni, riuscendo a scuotere lo status quo politico nei Paesi Bassi e oltre.

La popolarità del partito ha raggiunto il culmine nelle elezioni generali olandesi dello scorso novembre, dove il PVV ha ottenuto una importante vittoria, conquistando 35 dei 150 seggi della Camera dei Rappresentanti olandese.

Nonostante il buon successo, il PVV ha dovuto cercare partner di coalizione per formare un governo di maggioranza. Alla fine, è stato raggiunto un accordo solo quando Wilders ha accettato di non diventare il nuovo primo ministro. Le quattro forze politiche all’interno della coalizione hanno infine scelto Dick Schoof, ex capo dei servizi di intelligence olandesi, come nuovo primo ministro.

Tuttavia, Wilders continua a essere una figura centrale e trainante nella politica olandese, con le sue posizioni ferme sull’immigrazione e lo scetticismo verso l’Unione Europea che rappresentano una sfida significativa per la Commissione Europea.

L’obiettivo a lungo termine dell’UE di creare un'”unione sempre più stretta” sta incontrando una crescente resistenza da parte di vari stati membri, preoccupati per l’immigrazione e per la mancanza di una politica unitaria a livello europeo su questo tema.

Wilders, uno dei critici più accesi dell’UE, ha dichiarato di aver abbandonato l’idea di un “Nexit” (l’uscita dei Paesi Bassi dall’UE), definendola “ormai tardiva”.

Invece, il suo obiettivo è ottenere un sistema di “opt-out” riguardo alle norme europee sull’asilo e perseguire una politica di immigrazione “la più rigorosa mai adottata”.

Wilders ha sottolineato l’importanza di rafforzare i confini nazionali, affermando che ogni nazione deve avere il controllo delle proprie regole sull’immigrazione, sull’asilo e sul controllo delle frontiere per poter mantenere la propria identità nazionale. Tuttavia, non ha fornito dettagli specifici su come implementare questo sistema di “opt-out”.

La Commissione Europea ha rifiutato di commentare le dichiarazioni di Wilders quando contattata da CNBC lunedì. Negli ultimi dieci anni, i partiti populisti e nazionalisti hanno ottenuto importanti successi elettorali in tutta Europa, in risposta a un afflusso massiccio di migranti provenienti dal Medio Oriente e dall’Africa sub-sahariana.

Molti di questi migranti fuggono da conflitti e persecuzioni, cercando asilo nell’UE, mentre altri cercano migliori opportunità economiche. Questa ondata migratoria ha alimentato il successo di partiti come il PVV, che sfruttano le preoccupazioni pubbliche riguardo all’immigrazione e alla sicurezza per guadagnare consensi.