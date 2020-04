E se il prossimo governo italiano fosse tentato dal default?

Wolfgang Munchau, editorialista del Financial Times, racconta come secondo lui potrebbe svilupparsi la prossima crisi dell’euro. E soprattutto si chiede: se l’Italia non fosse in grado di ripagare il proprio debito e un futuro governo fosse tentato dal default? Già l’espressione un “futuro governo” ha messo in allarme Giuseppe Conte e i suoi alleati della maggioranza, soprattutto M5S e Pd. Munchau sostiene che questa sua non è una previsione. Ma ritiene che sia uno scenario plausibile.

Dopo i primi soccorsi venuti con l’accordo di emergenza siglato la scorsa settimana dai ministri delle finanze dell’UE, gli investitori – sostiene l’editorialista – studieranno con attenzione i dettagli e concluderanno che il pacchetto di salvataggio non avrà alcun impatto macroeconomico. Ecco quindi ribadita la sfiducia nell’Unione Europea, la cui azione è palesemente inadeguata di fronte alla gravità della crisi. Anche se notoriamente il Financial Times è da sempre molto critico con l’Ue.

Gli elementi principali dell’accordo erano una linea di credito del meccanismo europeo di stabilità, il sostegno al credito della Banca europea per gli investimenti e la riassicurazione per i piani nazionali di disoccupazione. La disputa sull’opportunità o meno di un prestito del fondo di salvataggio ESM con allegate condizionalità verrà dimenticata. L’Italia non la vuole comunque. Giuseppe Conte, il primo ministro, ha concluso che il suo governo non sarebbe sopravvissuto all’umiliazione. In ogni caso, quest’anno la Banca centrale europea ha fatto abbastanza per prevenire una crisi di liquidità sovrana. Il programma di acquisto di emergenza pandemica della BCE vince su tutto il resto.

L’unico programma in discussione che avrebbe potuto avere un impatto economico – continua Wolfgang Munchau – è il fondo di recupero post-crisi. Dopo che i leader dell’UE hanno buttato la palla ai ministri delle finanze, l’hanno respinta. Il testo concordato dal Consiglio europeo menziona un fondo di recupero, unitamente al riferimento a strumenti finanziari innovativi. (Ciò significa cose diverse per persone diverse). Ma nulla è stato concordato. Lo slancio per i “coronabond” come strumento per raccogliere finanziamenti per il fondo potrebbe svanire. La mia aspettativa ora è che il Consiglio europeo, invece, finirà per concordare un piccolo fondo di risanamento all’interno del bilancio dell’UE per il periodo 2021-2027, con le solite esagerate affermazioni su quanto questo importo possa essere ‘leveraggiato’.

La funzione principale di un fondo di risanamento sarà quella di fungere da strumento di ricerca dell’attenzione per le istituzioni europee inattive che non hanno alcun impatto macroeconomico in un’economia di 12 trilioni di euro. Quindi restano le politiche fiscali nazionali e il sostegno della BCE. La mia ipotesi di base è che l’impatto economico della crisi sarà maggiore di quanto stimato da alcune stime.

Gli istituti economici tedeschi hanno prodotto le loro previsioni congiunte su un calo improbabilmente preciso del 4,2 per cento del prodotto interno lordo nazionale quest’anno, seguito da un aumento del 5,8 per cento nel 2021 – la perfetta ripresa a forma di V. Se hanno ragione, e lo stesso accade nella zona euro nel suo insieme, allora abbiamo fatto. Non ci sarà la crisi e non saranno necessarie misure straordinarie oltre a quelle già adottate.

Ma credo invece che abbiano torto. Queste previsioni non tengono conto degli effetti della rete globale di lockdowns, dell’impatto duraturo su settori come i trasporti e il turismo e una possibile seconda ondata di infezioni d’inverno.

Il mio scenario – continua Munchau – prevede un calo del PIL dell’eurozona più vicino al 10% quest’anno, con la Germania un po’ meglio della media e l’Italia e la Spagna peggio. Il mio scenario presuppone inoltre che l’economia tedesca si riprenderà moderatamente nel 2021, mentre il sud si riprenderà meno. La combinazione tra aumento del debito e calo del PIL aumenterà il rapporto debito/PIL dell’Italia dall’attuale 135 per cento tra il 160 e il 180 per cento. La maggior parte dei membri del consiglio direttivo della BCE sosterrà sempre l’economia della zona euro in un momento di crisi. Ma non scommetterei sulll’aiuto indefinito della BCE ai paesi indebitati.

I programmi di emergenza della BCE finiranno. Le persone potrebbero iniziare a ricordare la gaffe di Christine Lagarde il mese scorso. La presidente della BCE potrebbe averlo effettivamente voluto dire quando ha affermato che il compito della banca centrale non è quello di chiudere gli spread. Ci sono alcune persone nel consiglio direttivo della BCE che credono esattamente in questo. Ad un certo punto, le agenzie di rating o gli investitori potrebbero iniziare a mettere in discussione la solvibilità dell’Italia. Il problema non è solo l’importo totale del debito in essere, ma anche il basso tasso di crescita economica del paese. Questa è la terza recessione in Italia dal 2008. E ogni volta l’economia è emersa più debole.

Quindi, cosa succederebbe se le agenzie di rating concludessero che l’Italia non può ripagare il proprio debito in essere e quindi emanassero una serie di downgrade sull’affidabilità creditizia? Immaginate se ciò dovesse accadere nel 2021 o nel 2022, poco prima delle prossime elezioni generali in Italia.

Conte e il suo governo sono popolari in questo momento. Continuerà a essere così una volta che la vera gravità della recessione diventerà evidente? Matteo Salvini, una figura politica un poco più emarginata della politica italiana dallo scorso anno, potrebbe riprendere spazio. Se dovesse vincere un’elezione nel 2022 o nel 2023, il suo governo potrebbe essere tentato di essere inadempiente sul debito italiano e quindi fare default. E poi cosa accadrebbe? Come ogni scenario, anche questo dipende da eventi incerti.