Putin: “Non avete ancora visto niente”

(WSC) ROMA – “Tutti devono sapere che in linea di massima non abbiamo ancora iniziato nulla di serio in Ucraina. Allo stesso tempo, non rifiutiamo nemmeno di tenere colloqui di pace. Ma coloro che rifiutano devono sapere che più andremo avanti, più sarà difficile per loro negoziare con noi”. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in un incontro con i leader della Duma di Stato, come riporta Interfax.

G20, Lavrov: non corriamo dietro agli Usa per un colloquio

Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, non intende “correre dietro” al collega americano Antony Blinken per avere un colloquio bilaterale al G20 di Bali. “Non siamo stati noi ad abbandonare i contatti, sono stati gli Stati Uniti”, ha detto Lavrov ai cronisti, “non andiamo a correre dietro a nessuno per proporre riunioni”. Il ministro russo ha poi affermato che i Paesi del G7 hanno saltato la cena offerta dalla presidenza indonesiana del vertice. “Questa è la loro comprensione della diplomazia”, ha commentato.