Mosca agli Usa: “Sull’orlo di uno scontro nucleare”

(WSC) MOSCA – Parole di fuoco quelle che arrivano dalla Russia. Stavolta a parlare, evocando un apocalittico conflitto nucleare tra due potenze atomiche, è stata Maria Zakharova. Si tratta della portavoce del ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, il quale certo non si è distinto, in passato, per le sue posizioni moderate e le pacate dichiarazioni.

Che cosa ha comunicato il ministero degli Esteri russo e in che termini il conflitto atomico è stato evocato?

La Russia evoca la guerra nucleare, spaventano le parole della portavoce del ministro degli Esteri

“Dopo aver provocato un’escalation della crisi ucraina e scatenato un violento confronto ibrido con la Russia, Washington e i suoi alleati stanno pericolosamente barcollando sull’orlo di uno scontro militare aperto con il nostro Paese”. Queste le parole di Maria Zakharova, portavoce del ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov.

Per Zakharova un conflitto tra Nato e Federazione Russa implicherebbe necessariamente l’utilizzo degli armamenti nucleari. Un passo, questo, catastrofico per le sorti del pianeta.

Cosa ha detto Maria Zakharova, le dichiarazioni su una possibile guerra atomica

Il diretto coinvolgimento di Washington “significa un conflitto armato” tra “potenze nucleari”. Così la portavoce di Lavrov. “Chiaramente, tale scontro rischierebbe di provocare un’escalation nucleare”.

***

Intanto i ministri dell’economia e delle finanze Ue riuniti nell’Ecofin a Bruxelles hanno approvato un prestito per 1 miliardo di euro all’Ucraina nell’ambito del pacchetto di assistenza macrofinanziaria. “L’Ue sta intensificando il suo sostegno finanziario all’Ucraina: i ministri hanno appena approvato un prestito di 1 miliardo di euro”, ha scritto su twitter il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis.

Le prime otto navi straniere sono arrivate ieri nei porti dell’Ucraina per esportare prodotti agricoli, ha fatto sapere Kiev. La Russia taglia intanto ancora il gas e l’Italia prepara un piano d’austerity. Sul campo sale a 45 morti il bilancio del bombardamento di Mosca su Chasiv Yar, nel Donetsk.