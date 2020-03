L’allarme di Dalio: chi si è assicurato contro il Coronavirus sarà “annientato”

Il co-fondatore del più grande hedge fund del mondo aveva dichiarato un mese fa di essere più preoccupato per il gap di ricchezza tra ricchi e poveri che per la diffusione del coronavirus.

Ray Dalio, co-direttore degli investimenti e co-presidente di Bridgewater Associates, adesso ha cambiato idea ed è un po’ più angosciato.

In un post martedì sera su LinkedIn, Dalio ha affermato che chi ha cercato di assicurarsi in borsa dalle ricadute del virus e coloro che vendevano opzioni “out-of-the-the-money”, che intendevano guadagnare i relativi premi, “potrebbero essere annientati“.

“Mi sembra che questo sia uno di quegli eventi catastrofici che capitano una volta ogni 100 anni che annienta coloro che forniscono un’assicurazione contro l’vento stesso e anche quelli che non prendono un’assicurazione per proteggersi perché la considerano una scommessa ‘esposta’ che possono prendere perché praticamente non succede mai”, ha detto Dalio.

Non ha identificato nessuna di queste società per nome.

“I mercati sono, e continueranno ad essere, influenzati da questo tipo di operatori di mercato che vengono schiacciati e costretti a fare mosse in borsa a causa di problemi di flusso di cassa piuttosto che a causa di analisi fondamentali ponderate”, ha detto Dalio.

“Lo stiamo vedendo in un’azione di mercato molto insolita e fondamentalmente ingiustificata. Inoltre, ciò che è interessante è quanto sono diventate attraenti alcune aziende con buoni rendimenti in contanti, soprattutto perché molti operatori sono stati scossi.

Il finanziere ha poi continuato:

“I mercati probabilmente non distingueranno bene tra quelli che possono e non possono resistere bene allo shock temporaneo”. I mercati potrebbero porre troppa attenzione sulle aziende che vedono un impatto temporaneo sulle entrate e sottoponderare l’impatto del credito, ha avvertito.

E che dire del sorprendente taglio del tasso di interesse di mezzo punto da parte della Fed?

“I tagli dei tassi di interesse e l’aumento della liquidità non porteranno ad alcun aumento sostanziale dei consumi e delle attività da parte di persone che non vogliono uscire e acquistare, anche se possono abbassare un po’ i prezzi delle attività più a rischio al costo di avvicinare i tassi a colpire il ground zero”, ha detto Dalio, aggiungendo che le autorità monetarie in Giappone e in Europa sono ormai senza munizioni.

RATES & BONDS

In calo in 11 degli ultimi 13 giorni di contrattazione, il Dow Jones Industrial Average (DJIA, -2.94%) ha chiuso martedì con un calo di 785 punti, ovvero -2,9%, in una seduta selvaggia.

Ma i futures mercoledì mattina a poche ore dall’apertura puntano più in alto (ES00, +1.96%) dopo che nel Super Tuesday nelle primarie democratiche l’ex vicepresidente Joe Biden ha mostrato di essere forte.

Il rendimento del Treasury decennale TMUBMUSD10Y, -4.85% ha chiuso per la prima volta sotto l’1,00% e dall’inizio dell’anno è calato di 90 punti base.