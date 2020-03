Borsa Milano, Ftse Mib in caduta verticale: -11,1% sotto i 19.000 punti

in aggiornamento

ore 10:39

Apertura da tracollo per Piazza Affari con il Ftse Mib che questa mattina e’ arrivato a perdere oltre l’11%. L’indice ha poi riguadagnato un paio di punti, dopo la comunicazione del Mef sull’impegno del governo a mantenere i conti in ordine e l’annuncio di provvedimenti vigorosi in tempi rapidi per sostenere l’economia. Attualmente il Ftse Mib e’ attestato a – 8,43%. Oltre all’emergenza coronavirus a pesare sui listini la cosiddetta ‘guerra del petrolio’, con il prezzo del barile ancora in calo dopo la decisione dell’Arabia Saudita di non limitare la produzione e l’attesa di un ulteriore abbassamento dei prezzi. Penalizzati i titoli del comparto. Si segnalano per eccesso di ribasso alcuni titoli che non sono entrati in contrattazione e altri ritirati. Sul piano dei titoli pubblici, il differenziale tra Btp e Bund tedeschi e’ arrivato a toccare quota 230, e ora e’ ridisceso a 196.

ore 10:25

Raffica di sospensioni a Piazza Affari dopo le nuove severe misure adottate in Italia per contenere la diffusione del coronavirus e sulla scia del crollo del prezzo del petrolio. Sul Ftse Mib, in flessione del 9,70% a 18.777 punti, risultano attualmente sospese dalle contrattazioni Azimut, Banco Bpm, Cnh Industrial, Fca, Leonardo, Mediobanca, Moncler, Prysmian, Saipem, Tenaris e Unicredit. (Mba/Adnkronos)

***

ore 10:00

L’indice Ftse Mib segna un calo di -11,1%, sotto i 19.000 punti, a quota 18.470.

Iniziano a fare prezzo i maggiori titoli del Ftse Mib alll’interno di una Piazza Affari sotto shock dopo gli ultimi sviluppi del Covid-19 a cui si è aggiunto il tracollo dei prezzi del petrolio. Tra le big cade del 13% Intesa Sanpaolo a 1,716 euro. Ha fatto prezzo dopo una iniziale Poste Italiane che cade dell’11%, così come Ubi, -13% Bper.

Ancora sospesi gli altri bancari. Calo del 10% circa per Telecom Italia. Enel, il titolo di maggior peso dell’indice Ftse Mib, scende del 7%.

In Italia il bilancio dei contagi da coronavirus continua a salire arrivando, secondo l’ultimo aggiornamento, a 7.375 casi totali. Nel fine settimana il governo ha emanato un nuovo decreto per contenere l’epidemia allargando la zona rossa a tutta la Lombardia e ad altre 14 province.

***

Le Borse europee, sulla scia del fortissimo ribasso delle piazze asiatiche, iniziano con cali macroscopici una seduta ad alta tensione, schiacciate dal -30% del petrolio (ai minimi dal 1991) dopo il nulla di fatto dell’Opec+ e dalla paura per la diffusione sempre piu’ ampia del coronavirus, che ha reso necessarie le misure drastiche di contenimento varate da alcuni Paesi, tra cui l’Italia.

Cosi’, mentre qualcuno chiede la chiusura di Piazza Affari, ipotesi per il momento esclusa dai vertici di Borsa Italiana, Milano non riesce a partire, con tutti i titoli del Ftse Mib tranne Recordati (-8%) che non riescono a fare prezzo.

Stesso discorso per il resto d’Europa: riescono ad aprire Londra (-8%), Madrid (-7%) e Francoforte (-8%). Fiammata dello spread, che prima dell’apertura e’ schizzato oltre 200 punti, contro i 180 di venerdi’, mentre e’ da segnalare che il rendimento del Treasury decennale americano e’ scivolato temporaneamente sotto lo 0,5%, registrando il calo piu’ marcato dalla prima guerra del Golfo.

Crollo del petrolio, dopo il nulla di fatto dell’Opec+ sui tagli della produzione e le conseguenti azioni decise dall’Arabia Saudita: i future del Wti ad aprile perdono al momento il 27% a 29,88 dollari al barile, ma erano arrivati fino a un minimo di 27,34 dollari, livello che non si vedeva dal 1991. Il Brent a maggio arretra ora del 26,4% a 33,32 dollari, ma cedeva il 33%.

Sul mercato valutario, l’euro ha sfiorato nella notte quota 1,15 dollari ed e’ ai massimi da gennaio 2019 nei confronti del dollaro all’apertura dei mercati finanziari continentali. Il cambio si attesta a 1,1469 (1,1494 toccato nella notte) mentre venerdi’ sera segnava 1,1322.

Occhi puntati sui timori di una diffusione del coronavirus negli Stati Uniti e occhi puntati sulle banche centrali per nuove contromisure all’impatto dell’epidemia sull’economia: giovedi’ il meeting della Bce. Acquisti sullo yen che tratta a 116,94 per un euro (da 119,09), il minimo dallo scorso settembre. Dollaro/yen a 101,98 da 105,15, e’ il minimo da ottobre 2016 (RADIOCOR)

***

Si prevede un lunedì nero per Piazza Affari che dovrebbe aprire con un calo di oltre 10 punti percentuali. Il listino milanese è già reduce da un’ondata di vendite. Venerdì scorso l’indice Ftse Mib ha chiuso con una flessione del 3,5% finendo a 20.800 punti, sui minimi da agosto 2019. Rispetto ai top del 19 febbraio, che corrispondevano con i massimi ultradecennali per l’indice guida, il crollo è del 18% circa. In Italia il bilancio dei contagi da coronavirus continua a salire arrivando, secondo l’ultimo aggiornamento, a 7.375 casi totali. Nel fine settimana il governo ha emanato un nuovo decreto per contenere l’epidemia allargando la zona rossa a tutta la Lombardia e ad altre 14 province. Intanto da Bruxelles è arrivato il via libera al piano straordinario di aiuti deciso dal governo per mitigare i contraccolpi economici derivanti dal virus. Una misura che aumenta il deficit di bilancio al 2,5% rispetto a quanto definito in precedenza.Ma non solo coronavirus. I mercati si devono confrontare oggi anche con la caduta del petrolio del 30% circa, dopo il flop della riunione tra i paesi Opec e non Opec. La Russia ha detto no alla proposta di nuovi tagli alla produzione e l’Arabia Saudita ha deciso di varare sconti massicci ai prezzi di vendita ufficiali del proprio petrolio, scatenano l’avversione al rischio sui mercati. I listini asiatici si muovono tutti in profondo rosso, con i titoli energetici Ko. La Borsa di Tokyo ha chiuso precipitando di oltre -5% e crollando al minimo di chiusura in oltre un anno. Da segnalare che il listino azionario del Giappone è in perdita del 16% dall’inizio dell’anno. Intanto continua l’incetta di Treasuries Usa. Il risultato è che i tassi decennali dei titoli di stato Usa precipitano al valore più basso della loro storia, bucando anche la soglia dello 0,5%.