USA, Robert Kennedy jr. ministro della Salute, crollano le Big Pharma

Le azioni delle aziende produttrici di vaccini sono crollate bruscamente ieri alla notizia che Trump avrebbe nominato RFK Jr. come segretario dell’HHS, cioè il ministero della Salute degli Stati Uniti. Il democratico, che nei mesi scorsi era stato in lizza tra i candidati alla presidenza, ha notoriamente posizioni no vax, contrarie ai vaccini.

Moderna, BioNTech e Novavax sono scese rispettivamente del 5,6%, 7,1% e 7,2%.

Tutte e tre le aziende ottengono entrate significative dai vaccini COVID.

Novavax è crollata in poche settimane di oltre il 42%.