USA, Democratici invocano 25° emendamento per rimozione Trump

(WSC) WASHINGTON – I Democratici della Commissione Giustizia della Camera hanno esortato il vicepresidente Mike Pence a invocare il 25° emendamento della Costituzione degli Stati Uniti per rimuovere il presidente Donald Trump dal potere.

La mossa fa seguito alle rivolte a Washington, DC che hanno portato i manifestanti a prendere d’assalto il Campidoglio.

“Anche nel suo annuncio video, il presidente Trump ha mostrato di non essere mentalmente sano ed è ancora incapace di elaborare e accettare i risultati delle elezioni del 2020”.

“La volontà del presidente Trump di incitare alla violenza e ai disordini sociali per ribaltare i risultati delle elezioni con la forza – continua la richiesta – soddisfano lo standard per invocare il 25° emendamento. Così pure i suoi recenti Tweet, che Twitter ha poi cancellato, in cui diceva che le elezioni sono state ‘rubate’ e che le rivolte di oggi ‘sono cose ed eventi che accadono’, hanno sostenuto i parlamentari democratici”.

***

L’ipotesi di invocare il 25° emendamento per rimuovere Donald Trump si sta rafforzando nel gabinetto del presidente. Lo riporta Cbs citando alcune fonti, secondo le quali l’idea è in discussione all’interno della Casa Bianca ma non è stata ventilata al vicepresidente Mike Pence.

Il 25° emendamento della Costituzione prevede che il vicepresidente prenda i poteri nel caso il presidente muoia, si dimetta o sia rimosso dal suo incarico. A differenza dell’impeachment, dunque, consente di rimuovere il presidente senza che sia necessario elevare accuse precise.

Anche un crescente numero di leader repubblicani inizia a ritenere che Donald Trump dovrebbe essere rimosso prima del 20 gennaio. Lo riporta Cnn, secondo la quale quattro repubblicani ritengono il 25° emendamento la strada migliore, mentre altri due opterebbero per l’impeachment. L’indiscrezioni mostra la crescente frustrazione del partito del presidente, già spaccato sulle accuse di Trump di brogli elettorali. (ANSA).