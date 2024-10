Usa 2024, saranno le donne a decidere la vittoria di Harris su Trump

di Luca Ciarrocca

Barack Obama è tra i pochi ad aver toccato uno dei punti cruciali di questa campagna elettorale in America. “Fate finta che Kamala Harris sia Ken Harris – se fosse un uomo, un uomo bianco di mezza età, avreste un’opinione diversa di Kamala?” Bisognerebbe chiamarla misoginia, se non sessismo. O razzismo. Cioè la percezione in stile cane di Pavlov per milioni di elettori americani abituati a vedere un uomo bianco alla Casa Bianca. I luoghi comuni abbondano, tipo “sarebbe difficile affidare a una donna i codici dei missili nucleari” perché “le donne sono esseri emotivi”.

