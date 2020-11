Trump vuole lanciare la sua TV in concorrenza con Fox News

(WSC) NEW YORK – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta valutando la possibilità di avviare la propria società media digitale e televisiva per rivaleggiare con Fox News, ha riferito il sito Axios giovedì citando fonti vicine a Trump.

“Ha in programma di distruggere Fox. Non ci sono dubbi”, ha detto una fonte con “una conoscenza dettagliata delle intenzioni di Trump”.

Secondo la fonte, la società trasmetterebbe in streaming tutti i suoi contenuti online ed è probabile che addebiti agli spettatori una tariffa mensile.

Durante le elezioni della scorsa settimana, il presidente degli Stati Uniti sarebbe stato furioso con Fox News, che appartiene a Rupert Murdoch, dopo che la rete aveva assegnato l’Arizona al suo avversario Joe Biden, quasi all’inizio del conteggio dei voti.

Ci sono già stati rumors in passato su Trump che vorrebbe avviare un canale via cavo. Anche Wall Street Cina ne ha parlato ben 4 anni fa, per l’esattezza il 17 ottobre 2016, prima della tornata elettorale che portò Trump alla Casa Bianca:

Ma trasmettere sui sistemi di cable tv sarebbe estremamente costoso e richiederebbe molto tempo. Invece, Trump sta prendendo in considerazione un canale multimediale digitale che sarebbe in streaming online, il che sarebbe più economico e più veloce da avviare.

L’offerta digitale di Trump probabilmente addebiterebbe una tariffa mensile ai fan trumpiani di MAGA.

Molti sono spettatori di Fox News – spiega Axios – e lui mirerebbe a fargli abbandonare la rete di Murdoch. Il servizio di streaming Fox Nation da $5,99 al mese, che ha un tasso di conversione dell’85% dalla prova gratuita all’abbonamento a pagamento, sarebbe l’obiettivo principale dell’inquilino della Casa Bianca sconfitto.

Inoltre stando alla ricostruzione degli amici del presidente, il database personale di Trump – contatti, e-mail e numeri cellulari – sarebbe un enorme vantaggio per partire. E poi c’è il fatto che Trump rimpiange la popolarità che aveva quando era il padrone di casa televisivo di The Apprentice.

Trump si è lamentato sempre più spesso di recente per il fatto che Fox News intervista più democratici di quanto non facesse prima. “Ecco cosa è cambiato in America: Fox”, ha detto in un’intervista. Ha perfino cercato di far perdere peso alla TV via cavo promuovendo altre TV del campo conservatore, come i piccoli e poco influenti One America News e Newsmax.