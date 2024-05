Trump parla di “Reich unificato”

La campagna di Biden ha attaccato duramente l’ex presidente Trump per aver pubblicato un video che si riferiva alla “creazione di un Reich unificato” — un termine associato alla Germania nazista — se sarà eletto a novembre.

Un portavoce della campagna di Trump ha dichiarato che il video, ora eliminato, è stato “creato da un account casuale online e ripubblicato da un membro dello staff che chiaramente non ha visto la parola”.

Perché è importante

Trump è stato accusato di riecheggiare il linguaggio dei dittatori e dei fascisti durante tutta la campagna elettorale in vista delle presidenziale di novembre. Il presidente Biden ha fatto una missione cercando di convincere gli elettori che Trump è una minaccia per la democrazia.

Cosa dicono

“Un Reich unificato? Questo è il linguaggio di Hitler. Non è americano,” ha detto Biden in un video di reazione postato su X. Ha ribadito questi commenti durante un evento di raccolta fondi a Boston, Massachusetts. “Non è il linguaggio dei presidenti americani. Non è il linguaggio di nessun americano,” ha detto Biden, secondo un rapporto del pool di giornalisti presenti.

“Quando Trump finalmente ha rimosso quel video, ci sono arrivate delle scuse molto deboli, cioè che un membro dello staff lo aveva fatto. E già sappiamo che Trump controlla personalmente il suo account sui social media, perché si vanta spesso di questo controllo. Non è la prima volta che Trump percorre questa strada”.

Il vice addetto stampa della Casa Bianca, Andrew Bates, ha dichiarato in un comunicato: “È ripugnante, disgustoso e vergognoso per chiunque promuovere contenuti associati al governo nazista della Germania sotto Adolf Hitler”.

La portavoce della campagna di Trump, Karoline Leavitt, ha definito Biden “il vero estremista” e lo ha accusato di “inchinarsi davanti agli antisemiti radicali e ai simpatizzanti dei terroristi” all’interno del Partito Democratico.

Il quadro generale

Non è la prima volta che Trump è costretto sulla difensiva per accuse di antisemitismo o retorica autoritaria.

Pochi giorni dopo aver annunciato la sua candidatura nel novembre 2022, Trump ha cenato a Mar-a-Lago con il nazionalista e suprematista bianco Nick Fuentes e il rapper Ye, che ha frequentemente promosso teorie del complotto antisemite.

Nel novembre 2023, Trump ha promesso in un discorso di “sradicare i comunisti, i marxisti, i fascisti e i teppisti della sinistra radicale che vivono come parassiti all’interno dei confini del nostro paese”.

Il mese successivo, Trump ha detto che gli immigrati clandestini stanno “avvelenando il sangue dell’America,” anche in quel caso attirando immediati paragoni con le parole di Hitler.

Dietro le quinte

I sostenitori di Trump hanno ripetutamente accusato i democratici e i media di prendere l’ex presidente fuori contesto, alimentando un ciclo di crescente sfiducia.

Quando Trump ha promesso di non essere un dittatore “tranne che per il primo giorno,” per esempio, i repubblicani hanno detto che le sue osservazioni erano ironiche. E quando la campagna di Biden ha attaccato Trump per aver previsto un “bagno di sangue” se perde a novembre, i suoi alleati hanno insistito che si riferiva alla perdita di posti di lavoro nell’industria automobilistica.