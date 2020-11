Trump: “Momento triste”. “Ci rubano il voto, andremo alla Corte Suprema”. Sarà stallo per giorni

(WSC) WASHINGTON – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di aver vinto le elezioni presidenziali del 2020. “Ci stavamo preparando per vincere queste elezioni. Francamente, abbiamo vinto queste elezioni”, ha affermato Trump.

Ma il tono e il body language, nella conferenza stampa alla Casa Bianca, andata in onda alle 2:20 di notte ora USA, erano di chi non ha affatto in tasca la vittoria, anzi. “C’è un gruppo molto triste di persone che sta cercando di togliere il voto a milioni di elettori di Trump”, ha aggiunto.

Trump ha continuato accusando i Democratici di “frode nei confronti dell’opinione pubblica americana” e ha aggiunto che il processo elettorale è stato un “imbarazzo” per gli Stati Uniti.

Il presidente in carica ha anche annunciato che si rivolgerà alla Corte Suprema degli Stati Uniti per garantire che il voto sia stato effettuato in conformità con i regolamenti.

“Vogliamo che la legge venga utilizzata in modo corretto – daremo ricorso a SCOTUS (la Corte Suprema). Non vogliamo che trovino le schede alle 4 del mattino e le aggiungano alla lista”, ha concluso Trump.

(WSC) NEW YORK – Dopo la partenza a razzo (complice lo spoglio del voto anticipato) le grandi speranze di Joe Biden sembrano ridimensionate, con la vittoria di Donald Trump in Florida e secondo Fox anche nell’Ohio, lo Stato senza il quale mai nessun repubblicano ha mai vinto la presidenza. Ma potrebbero volerci diversi giorni prima di un verdetto definitivo perché Michigan, Wisconsin e Pennsylvania non annunceranno oggi il vincitore.

Con la chiusura dei seggi sulla costa orientale e negli Stati centrali della nazione, i due candidati si sono aggiudicati le prime vittorie date per scontate. A Biden sono andati Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New Mexico New York, Rhode Island, Vermont, Virginia e Washington Dc.

Trump ha subito avuto la meglio in Alabama, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Dakota, Tennessee, West Virginia, Wyoming, Indiana, South Carolina e Florida.

Il presidente su Twitter non si è sbilanciato, limitandosi a segnalare che le cose si stavano mettendo bene “in tutto il Paese”. Quando però Fox ha attribuito la vittoria in Arizona allo sfidante democratico, la campagna del tycoon ha protestato.

Solo Fox per ora ha dato la vittoria di The Donald nel ghiotto Texas, che porta in dote 38 grandi elettori e appare decisamente rosso, cosi’ come rosse appaiono la North Carolina e la Georgia. Nello Stato della stella solitaria un democratico non vince dal 1976 con Jimmy Carter. A bocca asciutta in buona parte della Sun Belt, le ambizioni di Biden dipendono ora tutte dalla Rust Belt, la zona industriale del Paese che Trump aveva strappato ai dem nel 2016.

L’obiettivo dichiarato dell’ex vice presidente è riconquistare Wisconsin, Michigan e Pennsylvania. A confermare la tenuta di Trump, l’elezione di due suoi fedelissimi, il senatore repubblicano Lindsey Graham nella Carolina del Sud e l’ex medico della Casa Bianca Ronny Jackson in Texas, come deputato, oltre al leader del Senato Mitch McConnell.

Definendosi “onorato” per l’elezione, il dottor Jackson ha twittato: “Non mi inchinerò mai alle bande progressiste e sarò il leader conservatore che meritate”. I democratici avrebbero mantenuto il controllo della Camera dei Rappresentanti mentre la corsa alla maggioranza del Senato resta per ora aperta. Secondo l’ultimo aggiornamento dei media Usa, la maratona verso la fatidica sogli dei 270 grandi elettori vede per ora Biden in vantaggio a 223 contro 212 di Trump.