(WSC) NEW YORK – Il presidente americano Donald Trump silura il responsabile per la cybersicurezza Chris Krebs per aver definito le ultime elezioni Usa le più sicure della storia.

“Le recenti dichiarazioni di Chris Krebs (nella foto qui sotto) sulla sicurezza delle elezioni 2020 sono state molto inaccurate, in quanto ci sono state frodi come il voto di persone morte. Per questo con effetto immediato Krebs è licenziato da direttore della cybersicurezza”, twitta Trump. (ANSA)