Trump, il folle Caligola che brucia Washington e l’America

(WSC) WASHINGTON – Trump è ormai in preda a una follia suicida autodistruttiva che fa prevedere il peggio, non solo per lui, per gli Stati Uniti. Perse le elezioni, con Joe Biden nettamente vittorioso per 306 voti elettorali a 232 e oltre 7 milioni di voti in più, l’ex palazzinaro asserragliato alla Casa Bianca sta dando fuoco alle polveri mettendo a rischio l’esistenza del GOP, il suo stesso partito repubblicano, mentre avvelena i pozzi e distrugge qualsiasi dialettica democratica.

Invece di lasciare il potere con dignità, come gli chiedono anche ex alleati come il New York Post, ogni giorno che passa il lato psicotico di Trump si avvita a spirale, si inimica tutti, circondato solo da yes men servili, insultando chiunque non abbia collaborato al suo fallito progetto di ribaltare il risultato delle elezioni di novembre.

Quel che è peggio Trump ha lanciato un appello pubblico per una manifestazione di protesta di massa la prossima settimana, proprio il 6 gennaio, giorno in cui si riunirà il Congresso in seduta congiunta per proclamare l’elezione del nuovo presidente Biden, mentre il primo presidente pazzo della storia degli Stati Uniti vorrebbe – ancora – un nuovo voto per ribaltare la sconfitta di novembre, che lo ha inchiodato a un solo mandato.

Trump in sostanza chiede ai repubblicani di seguirlo pienamente e inequivocabilmente oppure di affrontare la sua ira funesta.

Questa politica – ma magari lo fosse: è solo allucinato istinto egomaniacale – è detta di tutti gli osservatori politici delusionale, perdente, frutto di egocentrismo paranoide e, soprattutto, è estremamente pericolosa sia per il partito repubblicano, che si guarderà bene dall’aggrapparsi al potere sulla via del tramonto del tycoon, sia perché l’atteggiamento incendiario di Trump prelude a scontri, manifestazioni di strada e a incidenti a Washington e nel resto del paese nei prossimi giorni.

Solo questa settimana, i segni che Trump ha perso la testa sono evidenti:

ha di fatto ridotto ai minimi termini le chance di vittoria per il partito repubblicano nei ballottaggi in Georgia di martedì 5 gennaio per due posti al Senato. Gli stessi elettori del GOP adesso hanno seri dubbi, dopo che Trump ieri ha twittato che le elezioni dello stato sono “illegali e non valide, e ciò include le due attuali elezioni senatoriali”. Se i democratici dovessero vincere i due seggi senatoriali, avranno la maggioranza sia al Senato che alla Camera, e Biden potrebbe governare con più tranquillità.

Trump ha litigato e ha “bruciato” anche il governatore della Georgia, Brian Kemp – che aveva vinto grazie all sua approvazione durante le primarie – perché Kemp ha deciso di non interferire nei risultati del voto di novembre dello stato, accettando il verdetto degli elettori che hanno assegnato lo stato ai democratici.

Durante un’intervista alla trumpiana di ferro Maria Bartiromo di Fox News, Trump ha detto che si “vergogna” di aver appoggiato Kemp, e ha twittato che Kemp dovrebbe dimettersi perché è “un ostruzionista che rifiuta di ammettere che abbiamo vinto la Georgia, BIG”.

La preoccupazione maggiore riguarda il fatto che l’Apprentice in Chief sta cercando di distruggere la residua credibilità del partito repubblicano puntando ad accendere gli animi per la prevista protesta di massa in contemporanea con la certificazione e proclamazione ufficiale da parte del Congresso mercoledì 6 gennaio della schiacciante vittoria del Collegio elettorale da parte del presidente eletto Biden.

Trump ha ritwittato i dettagli sulle dimostrazioni con l’hashtag #StopTheSteal, incluso un tweet che riportava l’indirizzo web “WILDPROTEST“. Ha twittato: “Ci vediamo a Washington” e “Sii lì, accadrà qualcosa di selvaggio!”

C’è dell’altro. Il marito di Melania ha rotto i ponti anche con il suo maggior alleato per quattro lunghi anni, il leader della maggioranza al Senato, Mitch McConnell, solo perché dopo oltre un mese e mezzo di silenzi alla fine il n.1 del Seanto si è congratulato con il presidente eletto Biden per la vittoria.

Intanto in questo scenario di tensione, circolano allarmanti rapporti dei servizi di intelligence sul clima infuocato derivante dalla polarizzazione della politica americana causata da un presidente instabile e fuori dai parametri della logica politica.

“Gli esperti di estremismo che studiano l’estrema destra avvertono che Washington è sulla buona strada per diventare il prossimo campo di battaglia in scontri sempre più violenti con contro-manifestanti di sinistra”, riferisce Marissa Lang del Washington Post.

“La capitale, con le sue severe leggi sull’uso delle armi e un passato di proteste ordinate e pacifiche – ha ampiamente evitato finora questi conflitti violenti”.

Invece adesso il clima è decisamente cambiato.

“Nelle settimane successive alle elezioni presidenziali del 2020, una coalizione di lealisti del presidente Trump, complottisti, cospirazionisti, nazionalisti bianchi, membri di milizie e gruppi di destra, più molti altri personaggi marginali di settori fringe dello spettro politico si sono riversati nella capitale americana”, ha scritto il WP.

La quasi certezza è che gruppi estremisti filo-Trump intenti a seminare il caos abbiano già capitalizzato su queste pulsioni cariche di violenza in odio contro i democratici, per reclutare nuovi membri, diffondere disinformazione, fake news e teorie della cospirazione. Moltissimi di questi individui sono armati. Per cui il 6 gennaio, stando alle fonti di intelligence, se la manifestazione su cui punta Trump a Washington come suo ultimo atto alla Caligola sarà effettivamente autorizzata, la possibilità che finisca male è alta.