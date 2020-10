Trump ha il Covid: strategia disperata per ribaltare le elezioni presidenziali USA?

(WSC) NEW YORK – Il presidente Usa Donald Trump e sua moglie Melania sono risultati positivi al Coronavirus e hanno iniziato la quarantena alla Casa Bianca. Dopo mesi in cui ha detto il falso attenuando la gravità dell’epidemia, il presidente degli Stati Uniti si trova ora a dover affrontare le conseguenze dell’infezione.

Il risultato del test per Trump e sua moglie fanno precipitare nel caos e nell’incertezza la leadership della superpotenza, e soprattutto la campagna per la rielezione alla Casa Bianca, esattamente a un mese dal voto.

Il medico del presidente ha affermato che Trump sta “bene” senza specificare se avesse sintomi. Anche Hope Hicks, consigliera tra le più senior di Trump (ex modella, come la moglie) è risultata positiva. Ha viaggiato con lui questa settimana sull’Air Force One, accompagnandolo in Ohio per il dibattito in Tv.

Tutti indicano la Hicks (foto sotto) come la fonte del contagio.

Non è un caso che i tre leader populisti e sovranisti – Trump, Boris Johnson e Jay Bolsonaro – sono risultati tutti e tre positivi al Coronavirus e i loro paesi – Stati Uniti, Regno Unito e Brasile – contano oggi nella classifica il maggior numero di contagi e vittime (oltre all’India) nel mondo.

Ma è sul presidente americano che fioccano, immediatamente, le teorie dei cospirazionisti.

Potrebbe essere definito “tornaconto della malattia”: è forse questa la mossa disperata e per niente casuale di chi, certo di perdere le presidenziali del 3 novembre, punta a stravolgere, sospendere e alterare la campagna elettorale negli Stati Uniti? Trump è indietro a livello nazionale di 13 punti rispetto al democratico Joe Biden, secondo un sondaggio di Cnbc pubblicato stanotte.

Attirare su di sè le attenzioni di un pubblico di consumatori di news più che di cittadini – come certificato dalla psicologia di masse condizionate dai social e dalla tv – aumenterà la propensione degli elettori a votare per Trump invece che per Biden, ammesso e non concesso che le elezioni si tengano come previsto il 3 novembre? Come farà Trump a fare campagna elettorale e a partecipare ai dibattiti in tv, se è in quarantena?

Proprio lui che – ignorando e sminuendo da marzo in poi la pericolosità del Covid19 – è direttamente e indirettamente responsabile degli oltre 200.000 americani morti per la pandemia. La politica è ormai ridotta a un reality show 24/7.