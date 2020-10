Trump ha il Covid: strategia disperata per ribaltare le elezioni presidenziali USA?

(WSC) NEW YORK – Il presidente Usa Donald Trump e sua moglie Melania sono risultati positivi al Coronavirus e hanno iniziato la quarantena alla Casa Bianca. Dopo mesi in cui ha detto il falso attenuando la gravità dell’epidemia, il presidente degli Stati Uniti si trova ora a dover affrontare le conseguenze dell’infezione.

Il risultato del test per Trump e sua moglie fanno precipitare nel caos e nell’incertezza la leadership della superpotenza, e soprattutto la campagna per la rielezione alla Casa Bianca, esattamente a un mese dal voto.

Fonte del contagio: Hope Hicks

Il medico del presidente ha affermato che Trump sta “bene” senza specificare se avesse sintomi. Anche Hope Hicks, consigliera tra le più ascoltate da Trump (ex modella come la moglie) è risultata positiva. Ha viaggiato con lui questa settimana sull’Air Force One, accompagnandolo in Ohio per il dibattito in Tv.

Tutti indicano la Hicks (foto sotto) come la fonte del contagio.

Non è un caso che i tre leader populisti e sovranisti – Trump, Boris Johnson e Jay Bolsonaro – sono risultati tutti e tre positivi al Coronavirus e i loro paesi – Stati Uniti, Regno Unito e Brasile – contano oggi nella classifica il maggior numero di contagi e vittime (oltre all’India) nel mondo.

La versione dei cospirazionisti

Ma è sul presidente americano che fioccano, immediatamente, le teorie dei cospirazionisti.

Potrebbe essere definito “tornaconto della malattia”: è forse questa la mossa disperata e per niente casuale di chi, certo di perdere le presidenziali del 3 novembre, punta a stravolgere, sospendere e alterare la campagna elettorale negli Stati Uniti? Trump è indietro a livello nazionale di 13 punti rispetto al democratico Joe Biden, secondo un sondaggio di Cnbc pubblicato stanotte.

Attirare su di sè le attenzioni di un pubblico di consumatori di news più che di cittadini – come certificato dalla psicologia di masse condizionate dai social e dalla tv – aumenterà la propensione degli elettori a votare per Trump invece che per Biden, ammesso e non concesso che le elezioni si tengano come previsto il 3 novembre? Come farà Trump a fare campagna elettorale e a partecipare ai dibattiti in tv, se è in quarantena?

Proprio lui che – ignorando e sminuendo da marzo in poi la pericolosità del Covid19 – è direttamente e indirettamente responsabile degli oltre 208.000 americani morti e i 7,3 milioni di contagiati per la pandemia. La politica è ormai ridotta a un reality show 24/7. Disseminato però di cadaveri.

Attenzione al 25° emendamento

Infine, con Trump “incapacitato”, molti stanno evocando il 25° emendamento della Costituzione. Potrebbe dove lasciare il potere al vicepresidente Mike Pence. Scenari da Designated Survivor. Ecco cosa scrive a questo proposito Maria Grazia Enardu, docente all’Università degli Studi di Firenze – UniFI, sulla possibile crisi costituzionale in America:

Trump e signora positivi al virus, ma senza sintomi per ora, dicono. Contagio forse da portavoce Hope Hicks, hanno viaggiato in elicottero senza mascherina etc. Trump continuerà con i suoi doveri istituzionali, in isolamento, e ci piacerebbe sapere come, ma la campagna elettorale attiva no.

Nessuno si augura che si ammali davvero, però il vicepresidente Pence è pronto – se non risulta positivo anche lui, il che aprirebbe scenari mai visti. Cioè subentrerebbe, pro tempore, la bestia nera dei repubblicani, la democratica Speaker della Camera Nancy Pelosi. C’è timore anche per Joe Biden, che 3 giorni fa ha litigato con Trump su un palco piccolo. L’unica cosa sicura è che le elezioni ci saranno, solo il Congresso può rinviarle e non è mai successo, nemmeno in guerra.

Molti stanno studiando il 25° emendamento, l’incapacità del presidente, per qualunque ragione anche temporanea, di svolgere il suo ruolo. Con Reagan e Bush senior in ospedale, il vice ha preso il loro posto per brevi periodi. Ma il 25° può scattare anche per “rimozione”.

Tempo fa, quando le mattane di Trump ancora stupivano, si pensava a porte serrate di dichiararlo manifestamente incapace. Toccherebbe al vice e al governo, con procedura non specifica, invocare il 25°, il che in pratica sarebbe una presa di potere, un colpo di stato o quasi. Ci hanno rinunciato.

Ma il 25° aleggia anche in altra fantaipotesi: se Trump perdesse le elezioni e nei 3 mesi di interregno facesse terra bruciata. Il partito repubblicano, in rovina pure lui, potrebbe decidere di salvare il minimo salvabile per future elezioni e mollare Trump dichiarandolo incapace. Pence traghetterebbe tutti verso un approdo minimo, guadagnerebbe la leadership temporanea del partito e magari la candidatura nel 2024, che poi è quel che vuole. Oggi, un virus volutamente sminuito entra nell’Ufficio Ovale, ed è una sua presa di potere, quasi attesa, vista la iattanza di Trump. Si vota tra un mese, allo spasimo.