Trump è il 47° presidente degli Stati Uniti. Sbaragliata Harris

Donald Trump, diventa il 47esimo presidente Usa, il primo a ricoprire due mandati presidenziali non consecutivi dopo il democratico Stephen Grover Cleveland (a fine ‘800), il primo con una condanna penale e il presidente più vecchio ad insediarsi, a 78 anni.

La sua è una vera e propria impresa senza precedenti perché è riuscito a tornare alla Casa Bianca sfidando ogni regola del politicamente corretto, sopravvivendo a due impeachment, vari processi, due condanne penali e vari scandali.

Dopo l’assalto a Capitol Hill sembrava un leader politico finito, abbandonato anche dal suo partito, che invece è riuscito a riconquistare.

***

Donald Trump è stato eletto mercoledì 47° presidente degli Stati Uniti, una straordinaria rimonta per un ex presidente che quattro anni fa si era rifiutato di accettare la sconfitta, aveva scatenato una violenta insurrezione al Campidoglio, era stato condannato per reati minori ed era sopravvissuto a due tentativi di assassinio.

Con la vittoria in Wisconsin, Trump ha raggiunto i 270 voti elettorali necessari per ottenere la presidenza.

La vittoria convalida il suo approccio alla politica a mani nude. Ha attaccato la sua rivale democratica, Kamala Harris, in termini profondamente personali – spesso misogini e razzisti – e ha presentato un’immagine apocalittica di un Paese invaso da immigrati violenti. La retorica grossolana, abbinata a un’immagine di ipermascolinità, ha risuonato con gli elettori arrabbiati – soprattutto uomini – in una nazione profondamente polarizzata.

“Voglio ringraziare il popolo americano per lo straordinario onore di essere stato eletto 47° presidente e 45° presidente”, ha detto Trump alla folla di sostenitori acclamanti in Florida prima ancora che la sua vittoria fosse confermata.

Stato dopo stato, Trump ha superato quanto fatto nelle elezioni del 2020, mentre Harris non è riuscito a fare altrettanto bene di Joe Biden, che aveva vinto la presidenza quattro anni fa. Una volta tornato in carica, Trump lavorerà anche con un Senato che sarà ora in mano ai repubblicani, mentre il controllo della Camera non è ancora stato determinato.

***

L’ex presidente Trump ha messo a segno la più sorprendente rimonta della storia della politica americana, sfidando la gravità.

Trump ha vinto in Pennsylvania, Wisconsin, Georgia e North Carolina ed è in testa negli altri tre swing states: Michigan, Arizona e Nevada.

I network e l’AP lo hanno dichiarato presidente eletto poco dopo le 5:30 del mattino quando ha conquistato il Wisconsin, demolendo il muro blu.

In tutto il Paese, in tutte le fasce demografiche, i risultati raccontano la stessa storia. Trump ha migliorato i suoi margini rispetto al 2020 e ha messo insieme la coalizione del GOP più eterogenea degli ultimi decenni.

Le elezioni del 2024 hanno rappresentato uno storico ripudio del governo democratico che probabilmente eclisserà la vittoria di Trump su Hillary Clinton nel 2016.

Trump ha ottenuto un mandato democratico decisivo per tornare alla Casa Bianca, rendendolo, inequivocabilmente, una delle figure politiche più trascendenti del nostro tempo.