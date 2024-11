Trump choc: un giornalista di Fox Tv al Pentagono

La sorprendente scelta del presidente eletto Donald Trump di martedì sera di mettere un commentatore conservatore e conduttore televisivo come capo del Pentagono ha scioccato Washington, che si aspettava che il candidato fosse un legislatore esperto o qualcuno con esperienza in politica della Difesa.

I funzionari della sicurezza nazionale e gli analisti della difesa si erano preparati alle sorprese di Trump dopo aver vissuto i suoi primi quattro anni in carica. Ma anche valutando quella ‘curva’, affermano che l’annuncio del conduttore di Fox News e decorato veterano dell’esercito Pete Hegseth li ha colti completamente alla sprovvista.

“[Trump] attribuisce il massimo valore alla lealtà”, ha affermato in un’intervista Eric Edelman, che è stato il massimo funzionario politico del Pentagono durante l’amministrazione Bush. “Sembra che uno dei criteri principali utilizzati sia quanto bene le persone difendono Donald Trump in televisione?”

Un’altra valutazione è stata più schietta. “Chi cazzo è questo tizio?” ha detto un lobbista dell’industria della difesa a cui è stato concesso l’anonimato per poter offrire opinioni sincere. Il lobbista ha affermato che speravano in “qualcuno che abbia effettivamente una vasta esperienza in difesa. Sarebbe un buon inizio”.

La scelta non servirà a placare i timori all’interno del Pentagono e, oltre a questo, Trump, che ha combattuto con i suoi stessi segretari della difesa, stavolta ha intenzione di insediare un lealista che attuerà senza esitazione le sue politiche. La retorica della campagna elettorale di Trump ha scatenato i timori che il suo secondo mandato potrebbe vedere una rapida e divisiva revisione al Pentagono. (…)

Verso la fine del suo primo mandato, Trump ha anche ordinato il ritiro di migliaia di truppe statunitensi dalla Germania, qualcosa che il Pentagono non è stato in grado di realizzare nel breve lasso di tempo che gli era rimasto in carica.

La scelta di Hegseth ha suscitato un’immediata reazione negativa da parte dei leader dei gruppi di veterani che si erano opposti a lui quando era stato proposto come segretario per gli Affari dei veterani durante il primo mandato di Trump. È un ex direttore esecutivo di Vets for Freedom ed ex CEO di Concerned Veterans for America, un gruppo che sostiene l’esternalizzazione dell’assistenza sanitaria per i veterani, finanziato dai fratelli Koch.

“Hegseth è senza dubbio il candidato meno qualificato per il segretario alla Difesa nella storia americana. E il più apertamente politico. Preparati, America”, ha affermato Paul Rieckhoff, fondatore di Independent Veterans of America, in un post su X martedì sera.

Rieckhoff ha detto di aver creduto che Hegseth, “un guerriero dei media, della cultura e della politica altamente efficace e feroce per MAGA. E oltremodo leale e fidato da Trump”, sarebbe stato la scelta di Trump per il ruolo di capo dello staff o addetto stampa.

“Molto Trump”, ha affermato un altro lobbista del settore. “Sono sicuro che lo abbiano esaminato attentamente”.

Durante la prima amministrazione Trump, Hegseth ha avuto un ruolo fondamentale in diversi episodi in cui Trump si è inserito nel sistema giudiziario militare per concedere la clemenza alle truppe condannate per crimini di guerra.

La scelta assicura che la sua udienza di conferma sarà un evento televisivo imperdibile, con una personalità televisiva combattiva abituata a combattere su questioni di sicurezza nazionale e guerra culturale che si scontra con una Commissione per i servizi armati del Senato con sostenitori amichevoli e interrogatori ostili pronti al loro momento per elogiare la scelta del presidente o condannarla.

“La frase più stupida del pianeta terra nell’esercito è che la nostra diversità è la nostra forza”, ha detto Hegseth in un podcast questo mese.

Tra i timori che Trump possa usare i suoi poteri di comandante in capo per epurare i generali o i funzionari pubblici di alto rango, politicizzando il Dipartimento della Difesa, la scelta di Trump per essere capo del Pentagono ha esplicitamente confermato che potrebbe prendere di mira i leader militari, tra cui il capo dei capi di stato maggiore congiunti, il generale C.Q. Brown, nel tentativo di rimuovere i programmi di diversità e inclusione dall’agenzia.

“Prima di tutto, dovete licenziare il presidente dei Joint Chiefs”, ha detto Hegseth quando il conduttore del podcast Shawn Ryan gli ha chiesto di riformare l’esercito. “Qualsiasi generale coinvolto, qualsiasi generale, ammiraglio, qualsiasi cosa, che sia stato coinvolto in una qualsiasi delle stronzate DEI/woke deve andarsene”.

Fonte: Politico