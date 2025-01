Strage di Capodanno a New Orleans: auto sulla folla e poi spari, almeno 10 morti

L’autore della strage di Capodanno di New Orleans ha un nome. E’ stato identificato l’uomo che oggi, 1 gennaio 2025, a bordo di un pick up si è lanciato a tutta velocità contro la folla che festeggiava il Capodanno nella centralissima Bourbon Street uccidendo almeno 10 persone. Si tratta di Shamsud Din Jabbar, 42 anni, come hanno riferito tre alti funzionari delle forze dell’ordine ben informati alla Nbc. Secondo la Cnn, l’uomo aveva con sé una bandiera dell’Isis.

Le autorità stanno ancora elaborando le informazioni relative al suo passato e ai suoi possibili viaggi. Sul pick up, che sarebbe stato noleggiato, sarebbero stati rinvenuti dispositivi in grado di esplodere.

La polizia che gli agenti hanno sparato e ucciso Shamsud Din Jabbar. “Dopo che il veicolo si è fermato, il sospettato ha aperto il fuoco contro gli agenti intervenuti, che hanno risposto al fuoco”, ha affermato la polizia di New Orleans, come riporta la Cnn. Nello scontro a fuoco sono rimasti feriti due agenti di polizia, le cui condizioni sono stabili.

In attesa che gli inquirenti forniscano ulteriori informazioni, il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump ha collegato l’attacco all’immigrazione illegale. “Ho detto che i criminali che arrivano sono molto peggiori di quelli che abbiamo nel Paese e si è rivelato vero”, ha scritto Trump su Truth Social.

***

Grave episodio poche ore dopo l’inizio del 2025 per le strade del centro di New Orleans, nello stato americano della Louisiana. Una persona si è lanciata all’impazzata contro la folla nella popolare Bourbon Street all’incrocio con Canal Street, nel quartiere francese, investendo numerosi passanti che gremivano le strade per i festeggiamenti dell’anno nuovo.

Secondo le prime ricostruzioni, l’attentatore sarebbe poi uscito dalla vettura e avrebbe esploso alcuni colpi di arma da fuoco. Almeno 10 persone sono morte e circa 35 sono rimaste ferite. La polizia ha poi ingaggiato un conflitto a fuoco con l’assalitore, nel quale questi è rimasto ucciso.

Gli ordigni in auto e l’indagine per terrorismo

L’attentato sarebbe avvenuto intorno alle 3.15 ora locale (le 10:15 in Italia), ancora molto frequentata per via dei festeggiamenti di Capodanno. I feriti sono stati trasportati in cinque ospedali. Secondo le prime informazioni riferite dai media locali, il veicolo con cui è stata messa in atto la strage era un pickup. La polizia di New Orleans e la sindaca della città, LaToya Cantrell, hanno detto in conferenza stampa che l’attacco è stato «un atto terroristico» e che il killer aveva intenzione di compiere una carneficina.

L’Fbi, la polizia federale statunitense, non conferma per ora che si sia trattato di un atto terroristico. Troppi pochi elementi finora raccolti, tanto da spingere il Bureau a smentire l’autorità comunale e le forze di polizia locali su questo punto. Si indaga comunque per terrorismo. Anche perché i funzionari hanno poi fatto sapere quelli che appaiono come degli ordigni artigianali all’interno del pick-up usato per fare strage: verranno analizzati per capire se erano utilizzabili.