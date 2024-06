Stati Uniti: $514 miliardi in interessi sul debito in 7 mesi

Il governo degli Stati Uniti ha appena speso oltre mezzo trilione di dollari in pagamenti di interessi sul debito nazionale in soli sette mesi.

Il Committee for a Responsible Federal Budget (CRFB) riporta che la spesa netta per gli interessi ha raggiunto $514 miliardi nei primi sette mesi dell’anno fiscale 2024, più di quanto è stato speso sia per la difesa nazionale che per Medicare.

I massicci pagamenti degli interessi superano anche tutti i fondi spesi per i veterani, l’istruzione e i trasporti combinati.

In una nuova intervista con Bloomberg, il CEO di Goldman Sachs David Solomon afferma che i leader politici devono concentrarsi sul debito nazionale e sul deficit, ma non crede che ci saranno molti cambiamenti fino a dopo le elezioni.

“Penso che il livello del debito negli Stati Uniti, il livello della spesa sia qualcosa su cui dobbiamo avere un’attenzione più acuta e più dialogo rispetto a quanto abbiamo visto. Ovviamente abbiamo avuto una pandemia, abbiamo preso molte decisioni durante quella pandemia, ma siamo ben oltre quella pandemia e i livelli di spesa continuano a un ritmo che penso stia aumentando il nostro livello di debito e creando problemi per noi in futuro”, ha detto Solomon.

Che ha poi aggiunto:

“Quindi penso che questo sia qualcosa che merita molta attenzione. Non sta ricevendo tanta attenzione quanto vorrei vedere in questo momento. Siamo ovviamente in un anno elettorale, quindi non ho la testa sotto la sabbia, non penso che vedrete molta attenzione a riguardo prima delle elezioni, ma penso che sia qualcosa che richiede attenzione. Dobbiamo affrontare il debito e i deficit, e si spera che ci saranno molte più discussioni mentre attraversiamo le elezioni e ci spostiamo verso la prossima amministrazione”.