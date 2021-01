Shumer chiede l’immediata rimozione di Trump

(WSC) WASHINGTON – Il futuro leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Schumer, ha chiesto che oggi giovedì venga invocato il 25° emendamento della Costituzione al fine di rimuovere il presidente Donald Trump dall’incarico, dopo le rivolte di ieri al palazzo del Congresso degli Stati Uniti.

“Quello che è successo ieri a Capitol Hill è stata un’insurrezione contro la nazione, incitata dal presidente. Questo presidente non dovrebbe restare in carica un giorno di più”, ha scritto Schumer in una nota.

“Il modo più rapido ed efficace – lo si può fare oggi – per rimuovere questo presidente dall’incarico sarebbe che il vicepresidente invocasse immediatamente il 25° emendamento. Se il vicepresidente e il gabinetto si rifiutano, il Congresso dovrebbe riunirsi nuovamente per mettere sotto accusa il presidente con un impeachment”, ha concluso il democratico.

In precedenza, sia la Camera che il Senato sono entrati in pausa fino al 20 gennaio, giorno dell’insediamento di Joe Biden, nonostante le richieste di impeachment di Trump.