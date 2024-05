Robert De Niro: Trump “distruggerà il mondo”

Robert De Niro si è scontrato con i sostenitori di Donald Trump vicino al tribunale di New York City, dove il processo contro l’ex presidente per il pagamento di tangenti a un’attrice porno sta per concludersi.

La campagna di Biden ha schierato i suoi pezzi grossi per l’atto finale del processo penale di Donald Trump, con il peso massimo di Hollywood Robert De Niro che si è unito ai manifestanti anti-Trump vicino al tribunale.

De Niro, insieme a due ufficiali che hanno difeso il Campidoglio il 6 gennaio, Harry Dunn e Michael Fanone, si è presentato per raccogliere supporti e appoggi fuori dal tribunale dove si sta svolgendo il processo contro Trump per il pagamento di tangenti a un’attrice porno.

De Niro non ha usato mezzi termini, affermando che Trump vuole “distruggere non solo la città, ma il paese e, alla fine, potrebbe distruggere il mondo”.

Il suo discorso infuocato è stato ostacolato dai sostenitori di Trump in strada con cori anti-Biden. “Trump ha comprato i loro voti con menzogne scandalose e promesse vuote. Ha ottenuto l’applauso degli evangelici più religiosi per un peccatore che si è vantato di molestie sessuali, e proprio a un paio di isolati da qui una giuria lo ha ritenuto responsabile di abusi sessuali”, ha urlato infuriato De Niro fuori dal tribunale.

“In qualche modo, è riuscito persino a far sostenere a chi si definisce patriota un uomo che ha chiesto di terminare la costituzione” ha continuato. De Niro ha accusato Trump di essere disposto a “usare la violenza contro chiunque si opponga alla sua megalomania e avidità”.

Mentre De Niro parlava, i manifestanti pro-Trump gridavano “f*** you”. Nonostante gli insulti, De Niro ha esortato gli elettori a non votare per Trump, avvertendo che: “Se Trump entra non se ne andrà mai. Non se ne andrà mai. Non se ne andrà mai”.

Solo tre giorni fa, De Niro ha dato il suo sostegno alla campagna di rielezione del presidente Joe Biden con una clip intitolata “Snapped.” Nel video di 30 secondi, De Niro attacca Trump, definendolo “fuori controllo” e accusandolo di cercare “vendetta”.

L’attore premio Oscar, noto per non usare mezzi termini, è stato esplicito nelle sue critiche a Trump, definendolo recentemente “stupido” durante un’apparizione su Jimmy Kimmel Live! Nell’annuncio, De Niro evidenzia la presidenza caotica di Trump, riferendosi a tutto: dai tweet erratici a tarda notte alla raccomandazione della candeggina come rimedio per il COVID-19, fino all’uso di gas lacrimogeni per una foto davanti a una chiesa.

“Dai tweet di mezzanotte al bere candeggina, al gas lacrimogeno sui cittadini per una foto, sapevamo che Trump era fuori controllo come presidente,” dichiara De Niro nel voice-over del video. Mentre De Niro parla, l’annuncio mostra clip dei momenti più controversi della presidenza Trump, inclusa la famosa foto con la Bibbia durante le proteste per George Floyd.