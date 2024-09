Musk: “Se Trump non viene eletto, questa sarà l’ultima elezione”

Elon Musk ha affermato che l’elezione dell’ex presidente Donald Trump a novembre è “l’unico modo” per salvare gli Stati Uniti dalla tirannia dei democratici e degli immigrati clandestini.

Il miliardario CEO di SpaceX, Tesla e X ha affermato che il Partito Democratico naturalizzerebbe un numero sufficiente di non-cittadini come elettori durante la presidenza di Kamala Harris per trasformare gli Stati Uniti in uno “Stato a partito unico”.

“La democrazia è finita” se Trump non verrà eletto per un secondo mandato, ha affermato Musk.

Elon ha scritto questo post su X:

Pochissimi americani si rendono conto che, se Trump NON verrà eletto, questa sarà l’ultima elezione. Lungi dall’essere una minaccia per la democrazia, è l’unico modo per salvarla!

Mi spiego: se anche solo 1 clandestino su 20 diventasse cittadino all’anno, cosa che i democratici stanno accelerando il più possibile, si tratterebbe di circa 2 milioni di nuovi elettori legali in 4 anni.

Il margine di voto negli Stati in bilico è spesso inferiore a 20 mila voti. Questo significa che se il Partito “Democratico” avrà successo, non ci saranno più swing states!!!

Inoltre, l’amministrazione Biden/Harris ha fatto volare i “richiedenti asilo”, che vengono accelerati verso la cittadinanza, direttamente negli swing states come Pennsylvania, Ohio, Wisconsin e Arizona. È un modo sicuro per vincere tutte le elezioni.

L’America diventerà così uno Stato monopartitico e la democrazia sarà finita. Le uniche “elezioni” saranno le primarie del Partito Democratico. Questo è già successo in California molti anni fa, dopo l’amnistia del 1986.

L’unica cosa che trattiene la California dal socialismo estremo e dalle politiche governative soffocanti è che le persone possono lasciare la California e rimanere comunque in America. Quando l’intero Paese sarà controllato da un unico partito, non ci sarà scampo.

Ogni luogo in America sarà come l’incubo del centro di San Francisco.