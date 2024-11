Musk, il jolly di Trump. Ad alto rischio

di Henry Tricks

Questa settimana, durante un incontro con il capo di un’azienda tecnologica, ho chiesto cosa avrebbe significato la vittoria del presidente eletto Donald Trump per la leadership americana nell’intelligenza artificiale. Molto, ha risposto, dipende da Elon Musk. “Elon è un enorme jolly”, ha detto. “Vorrei poter vedere nella sua anima”. A suo avviso, la questione più spinosa è se Musk userà la sua influenza su Trump per promuovere i propri interessi o quelli dell’industria tecnologica in generale.

Puntando molto su Trump, il capo di Tesla, SpaceX, X e xAI ha probabilmente acquisito più influenza su un nuovo presidente di qualsiasi altro capo esecutivo nella storia americana. Dimenticate i Rockefeller. Tevi Troy, autore di un libro sulla storia dei legami tra amministratori delegati e comandanti in capo, mi ha detto questa settimana che l’unico uomo d’affari che gli viene in mente che si è avvicinato ai risultati di Musk è Henry Luce, fondatore del Time, che ha contribuito a portare Dwight Eisenhower alla Casa Bianca nel 1952 (finendo per affossare la reputazione della rivista).

Ho scritto della nuova coppia di potere di Washington, il signor Trump e l’uomo più ricco del mondo, in un’ospitata su Schumpeter questa settimana. Nessuno dovrebbe scandalizzarsi troppo se Musk usasse la sua vicinanza a Trump per allentare la pressione normativa su SpaceX o per ottenere un aiuto per Tesla. Questo tipo di influenza è il motivo per cui tutti gli amministratori delegati aiutano a finanziare le campagne elettorali. Trump potrebbe persino condividere alcuni degli obiettivi ambiziosi di Musk: immaginate i complimenti se avviasse un programma spaziale che porti un americano su Marte.

Il ruolo più ampio di Musk nella prossima amministrazione Trump potrebbe essere più preoccupante. X, la piattaforma di social media di Musk, potrebbe diventare il portavoce del governo e uno strumento per attaccare i nemici di Trump. Questa settimana, nel podcast di Joe Rogan, lui e Musk hanno esaltato X e hanno criticato i media tradizionali per i loro presunti pregiudizi. Questo potrebbe definire il tono dei prossimi quattro anni.

Musk dovrebbe anche essere a capo del nuovo Dipartimento per l’efficienza del governo di Trump, o DOGE (geddit?), che lo incaricherà di ridurre gli sprechi del governo. Potrebbe fare miracoli. Parte del genio di Musk consiste nel sapere che per rendere praticabili le innovazioni che cambiano il mondo, devono essere a basso costo (da qui i razzi riutilizzabili di SpaceX). Il problema è che ha un approccio che prevede di tagliare i costi prima e di chiedere dopo, e i suoi metodi sono spesso spietati, il che potrebbe essere controproducente per il governo. Se solo potessimo scrutare nella sua anima e vedere quale Elon – buono, cattivo o pazzo – sussurrerà all’orecchio di Trump.

Fonte: The Economist