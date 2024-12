Mangione, l’assassino che simbolizza la rivolta contro il sistema sanitario americano

Brian Thompson, CEO di UnitedHealth Care, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco fuori da un hotel sulla Sixth Avenue nel centro di Manhattan due settimane fa da Luigi Mangione, che aveva stilato un “manifesto” per spiegare i motivi del suo gesto, che come obiettivo aveva (e ha) mettere in luce gli enormi costi e disparità del sistema sanitario degli Stati Uniti. Per valutare le implicazioni sociali del gesto di Mangione, ora incarcerato e accusato di omicidio preterintenzionale, è utile leggere questo florilegio di opinioni, tratte dal web, di personaggi più o meno noti, anche alla luce del fatto che migliaia di americani non nascondono di appoggiare l’assassino.

Tina Brown: Cosa ci dice questo momento, in cui l’argomento più aggregante del dibattito nazionale in America è l’ultimo omicidio?

Ilona Goanos: Dopo la sua morte, il messaggio di lutto di UnitedHealth online è stato deriso da 77.000 post di risposta.

Brianna Logan: Nei cinque giorni tra l’omicidio e la custodia, Internet è stato in fiamme con meme, tweet e opinioni su quella che sembrava essere una reazione apatica del popolo americano. Storie di richieste di risarcimento assicurativo respinte e battute fredde sulla necessità di Brian Thompson di ottenere l’approvazione per una ferita da arma da fuoco sembravano essere ovunque.

Annabel Ross: Anche prima che venisse pubblicata una foto della telecamera di sorveglianza che rivelava il sorriso disarmante e gli zigomi scolpiti del sospettato, Internet lo stava applaudendo.

Alicia Norman: Da tempo sostengo che bisogna affermare l’ovvio e non creare inutili elefanti nelle stanze, quindi ecco qua. Luigi Mangione, il killer di UnitedHealthcare, è sexy come l’inferno.

Eddie Huang: Anne Hathaway, Timothée Chalamet e Luke Skywalker in parti uguali, è incredibile che nessuno in uno studio di Hollywood abbia pensato di creare il personaggio.

Kamili: L’impatto di Luigi è pazzesco. Come se per una volta non tutti fossero troppo online, questo è un vero fenomeno. Come se perfino tua nonna pensasse che l’assassino non abbia fatto nulla di sbagliato. Ecco quanto è grande. Un mio collega con 4 bambini e un minivan ha messo “mi piace” ai tweet in rete.

Tina Brown: La risonanza delle sue azioni malvagie, la sinistra brillantezza dei suoi bossoli di proiettile incisi e il modo scioccante in cui l’omicidio brutale di un padre di mezza età di due figli ha scatenato una furia sui social media non contro il suo assassino ma contro l’industria delle assicurazioni sanitarie, sospetto che renderanno l’omicidio di Brian Thompson un crimine che definirà un’epoca.

Camille Sojit Pejcha: Sono propensa a credere che il sentimento pubblico che circonda l’uomo armato sia la prova non solo del nostro sentimento per lui, ma anche del nostro desiderio di una figura di spicco: un eroe popolare moderno che esprima la nostra frustrazione collettiva per un sistema sanitario americano corrotto. Siamo stufi, privati ​​dei diritti e stanchi dello status quo. E se il volto della nostra rabbia populista per un’industria corrotta ha per caso una mascella stellare, beh, chi si lamenterà?

Stephen Moore: Chiamatemi pazzo, ma non credo che nessuno dovrebbe gioire per la morte di un CEO. Non importa quanto controversa (leggi: squallida) sia la sua attività commerciale, o non importa quanto “sexy” possa essere l’assassino, questo non è un risultato che dovrebbe essere celebrato.

Savannah Edwards: Quest’uomo ha ucciso qualcuno. Ha assassinato un uomo a sangue freddo senza motivo. Per quanto ne sappiamo, non conosceva la sua vittima, Brian Thompson. Non abbiamo visto prove che Brian Thompson abbia inflitto danni personali a Mangione. Tuttavia, il mondo sta celebrando questo assassino come se fosse il leader di una nuova rivoluzione.

Ken Klippenstein: Non c’è niente di male nell’omicidio. Le battute sul CEO di United non riguardano realmente lui; riguardano il rapace sistema sanitario che ha personificato e per il quale gli americani provano profondo dolore e umiliazione.

Robert Evans: Conosco molte persone che soffrono di dolore cronico e problemi medici. Dirò che non è raro che nei momenti bui, dopo ore di telefonate infruttuose su farmaci abbandonati o fatture a sorpresa ricevute, scherzino su cosa vorrebbero fare ai dirigenti che gestiscono queste aziende.

John Ganz: La prima cosa che mi ha colpito quando ho scoperto un po’ di più sull’identità e il background del presunto assassino di UnitedHealth, Luigi Mangione, è che sembrava così normale.

Max Read: Le convinzioni di Mangione, così come possiamo interpretarle attraverso i suoi account sui social media, sono piuttosto normali per un uomo della sua età e del suo background; non sono esattamente quelle dell’elettore americano medio, ma sospetto che siano piuttosto vicine alle opinioni del lavoratore medio bianco di vent’anni nel settore tecnologico.

John Ganz: Anche per i “normali” e relativamente di successo, qualcosa sembra terribilmente sbagliato e alienante. Quando si combinano queste cose, si ottengono tragici e disperati tentativi di eroismo.

Alicia Norman: Il crimine di Luigi non cambierà la macchina sanitaria: è troppo grande, troppo radicata. Ma è un riflettore oscuro, uno shock che ha momentaneamente scosso le torri d’avorio aziendali. E anche se la morte di Brian Thompson non risolve nulla, riflette una frustrazione che molti di noi provano profondamente: rabbia verso un sistema che distrugge le persone.