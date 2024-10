L’ex chief of staff di Trump: “è un fascista, governerebbe da dittatore”

John Kelly, il generale dei Marine in pensione che era il capo dello staff della Casa Bianca di Donald Trump, è entrato nella mischia del 2024 in modo sorprendente, affermando che l’ex presidente rientra “nella definizione generale di fascista” e voleva il “tipo di generali che aveva Hitler” in una serie di interviste pubblicate martedì.

I commenti di Kelly, a due settimane dal giorno delle elezioni, sono gli ultimi di una serie di avvertimenti da parte di ex assistenti della Casa Bianca di Trump su come il candidato repubblicano vede la presidenza e su come eserciterà il potere se tornerà in carica.

Oltre ai commenti su Trump fascista, Kelly, che è stato capo dello staff di Trump dal 2017 al 2019, ha detto al New York Times che l’ex presidente “preferisce sicuramente l’approccio dittatoriale al governo”.

Ha anche confermato a The Atlantic che Trump aveva detto che avrebbe voluto che il suo personale militare gli dimostrasse la stessa deferenza che i generali nazisti di Adolf Hitler mostrarono al dittatore tedesco durante la seconda guerra mondiale, e ha raccontato i dettagli.

“‘Intendi i generali di Bismarck?'” Kelly ha chiesto a Trump, “Intendo dire, sapevo che non sapeva chi fosse Bismarck, o della guerra franco-prussiana. Ho detto, ‘Intendi i generali del Kaiser? Di sicuro non puoi intendere i generali di Hitler?’ E lui ha detto, ‘Sì, sì, i generali di Hitler.’ Gli ho spiegato che Rommel dovette suicidarsi dopo aver preso parte a un complotto contro Hitler”.

La campagna di Trump ha negato lo scambio di battute. “Questo è assolutamente falso. Il presidente Trump non ha mai detto questo”, ha detto il consigliere della campagna Alex Pfeiffer.

Ma i democratici hanno subito colto la palla al balzo. Il compagno di corsa della vicepresidente Kamala Harris, il governatore del Minnesota Tim Walz, ha detto martedì sera a un comizio nel Wisconsin che i commenti segnalati sui generali di Hitler “mi fanno venire la nausea”.

“Gente, i guardrail sono spariti. Trump sta precipitando in questa follia: un ex presidente degli Stati Uniti e candidato alla presidenza degli Stati Uniti afferma di volere generali come quelli che aveva Adolf Hitler”, ha affermato Walz, che ha prestato servizio nella Guardia nazionale dell’esercito.

I commenti di Kelly arrivano negli ultimi giorni della corsa di Trump contro Harris, mentre cerca di tornare nello Studio Ovale quattro anni dopo aver perso un’elezione che ha falsamente sostenuto essere stata costellata di frodi.

Trump ha riflettuto in recenti discorsi e interviste sul fatto di aver rivolto l’esercito statunitense contro i rivali politici che ha definito il “nemico interno“, commenti che Harris ha indicato come prova che l’ex presidente è “squilibrato” e rappresenta un pericolo per i valori democratici.

“Questa è una democrazia”, ​​ha detto a Fox News la scorsa settimana. “E in una democrazia, il presidente degli Stati Uniti, negli Stati Uniti d’America, dovrebbe essere disposto a gestire le critiche senza dire che rinchiuderebbe le persone per averlo fatto”.

Il Times ha riferito che Kelly ha criticato i commenti di Trump sul “nemico interno”, dicendo che “anche dirlo per scopi politici per farsi eleggere, penso che sia una cosa molto, molto brutta, figuriamoci farlo davvero”. Il giornale ha riferito che in un’intervista registrata, a Kelly è stato chiesto se l’ex presidente rientrasse nella definizione di fascista e ha risposto leggendo ad alta voce una definizione che aveva trovato online.

“Beh, guardando la definizione di fascismo: è un’ideologia politica e un movimento autoritario di estrema destra, ultranazionalista caratterizzato da un leader dittatoriale, autocrazia centralizzata, militarismo, repressione forzata dell’opposizione, fede in una gerarchia sociale naturale”, ha detto Kelly. “Quindi certamente, nella mia esperienza, questi sono i tipi di cose che lui pensa funzionerebbero meglio in termini di gestione dell’America”.

Kelly ha continuato: “Certamente l’ex presidente è nell’area di estrema destra, è certamente un autoritario, ammira le persone che sono dittatori, lo ha detto. Quindi rientra sicuramente nella definizione generale di fascista”.

Kelly ha detto al Times che Trump “non ha mai accettato il fatto di non essere l’uomo più potente del mondo, e per potere intendo la capacità di fare qualsiasi cosa volesse, in qualsiasi momento volesse”.

“Penso che gli piacerebbe essere esattamente come era negli affari, poteva dire alle persone di fare delle cose e loro le avrebbero fatte, senza preoccuparsi troppo di quali fossero gli aspetti legali e quant’altro”. Trump – ha aggiunto – non capiva la Costituzione o i valori su cui era costruita la nazione, e che “era un concetto nuovo per lui” che la lealtà dei massimi funzionari governativi fosse rivolta alla Costituzione, non al presidente personalmente.

Il direttore delle comunicazioni della campagna di Trump, Steven Cheung, ha fatto che Kelly si era “totalmente svergognato con queste storie già smentite che ha inventato perché non è riuscito a servire bene il suo presidente mentre lavorava come capo dello staff e attualmente soffre di un debilitante caso di sindrome da disturbo di Trump”.

Le interviste pubblicate dal New York Times e da The Atlantic martedì sera appaiono appena due settimane prima delle elezioni presidenziali statunitensi, la campagna elettorale entra nella fase finale prima del voto del 5 novembre.