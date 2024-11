Le nomine di Trump: fa il troll, mentre la ‘resistenza’ sparisce

di Peggy Noonan

La prima ondata di nomine per l’amministrazione Trump annunciata questa settimana ha incluso normali repubblicani: Susie Wiles come capo dello staff, Elise Stefanik come ambasciatore alle Nazioni Unite, Lee Zeldin all’Agenzia per la protezione dell’ambiente, Marco Rubio come segretario di Stato. Sono tutti attori adulti che hanno una storia politica precedente a Donald Trump e sono diventati pienamente MAGA.

Ma la seconda ondata – è impossibile dire se Trump stia annunciando nomine o trollando i suoi nemici. Pete Hegseth come segretario alla Difesa? È una scelta poco seria e profondamente allarmante. È un veterano militare decorato e laureato nella Ivy League, ma non ha alcuna esperienza governativa o manageriale seria, né una storia di successi internazionali.

Il Pentagono è una mastodontica burocrazia che supervisiona quasi tre milioni di dipendenti, compresi quelli dei servizi militari. Il segretario alla Difesa è un leader mondiale: Se la Corea del Nord lanciasse un missile nucleare, sarebbe nella stanza con il Presidente, a dare consigli e suggerimenti. Negli ultimi 10 anni Hegseth si è guadagnato da vivere come conduttore televisivo e guerriero culturale. Questo non è l’ambiente giusto. A questo punto della sua vita, Hegseth, 44 anni, non ha la statura e la profondità necessarie per questo ruolo.

