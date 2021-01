La dem Alexandra Ocasio-Cortez difende il popolo dei trader

(WSC) WASHINGTON – La deputata del Partito Democratico Alexandra Ocasio-Cortez difende a spada tratta i piccoli day trader di Wallstreetbets accusati dai poteri forti del mercato finanziario americano di manipolare i prezzi in borsa con acquisti di massa tramite la app Robinhood.

“Questo è inacettabile”, scrive in un tweet la giovane parlamentare della Camera eletta nel Bronx (New York) alla notizia che le piattaforme di trading avevano vietato ai propri clienti di acquistare certe azioni (vedi: BOILER ROOM)

“Ora abbiamo bisogno di saperne di più sulla decisione di Robinhood di impedire agli investitori al dettaglio di acquistare azioni mentre gli hedge fund possono negoziare liberamente le azioni come meglio credono”, scrive AOC. “In qualità di membro del Financial Services Committee, sosterrei un’audizione se necessario”.

This is unacceptable.

We now need to know more about @RobinhoodApp’s decision to block retail investors from purchasing stock while hedge funds are freely able to trade the stock as they see fit.

As a member of the Financial Services Cmte, I’d support a hearing if necessary. https://t.co/4Qyrolgzyt

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) January 28, 2021