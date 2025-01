Inauguration Day di Trump, timori di un assalto a Capitol Hill. Della sinistra

Giorni dopo le elezioni presidenziali, l’intelligence statunitense ha messo in guardia da “violenza significativa o disordini civili da qui al giorno dell’insediamento”. A differenza di simili valutazioni dell’intelligence in passato, questa ha individuato gli oppositori del programma del presidente eletto Donald Trump. Alludendo agli “estremisti” che “consideravano l’esito delle elezioni come un evento esistenziale”, il rapporto avrebbe potuto descrivere qualsiasi numero di opinionisti liberali su MSNBC che definivano Trump una minaccia esistenziale per la democrazia.

Il rapporto, prodotto dall’Office of Intelligence & Analysis della Homeland Security, è scarso di intelligence e pesante di analisi. Datato 8 novembre dell’anno scorso, il rapporto è composto da tre scenari interamente “ipotetici di violenza o disordini”, come dice il primo paragrafo. Nonostante la mancanza di un briciolo di prova specifica, il rapporto cita le seguenti questioni politiche come potenziali catalizzatori di violenza:

Diritti all’aborto

Coinvolgimento degli Stati Uniti in conflitti stranieri

LGBTQIA+

Normative ambientali

Controllo delle armi (“accesso alle armi da fuoco”)

In assenza di prove di violenza pianificata, di cui ce n’erano molte nel periodo precedente al 6 gennaio 2021, non è chiaro perché il governo abbia deciso di concentrarsi su queste questioni, invece che, ad esempio, sui sostenitori di Luigi Mangione. O di Antifa. Qualsiasi cosa potrebbe ipoteticamente essere una minaccia.

Indipendentemente da ciò, la valutazione è stata inoltrata alle forze dell’ordine in tutto il paese. Nonostante non contenesse informazioni riservate, il rapporto non è stato reso pubblico. Il documento potrebbe non aver mai visto la luce se non fosse stato per l’organizzazione non-profit per la trasparenza della sicurezza nazionale Property of The People, che lo ha ottenuto tramite una richiesta di documenti pubblici e ce l’ha inoltrato.

“È improbabile che questo rapporto dica al suo pubblico di polizia nazionale qualcosa che non sa già, ovvero che la violenza potrebbe derivare da disaccordi politici”, ha affermato Spencer Reynolds, avvocato senior del programma Liberty and National Security del Brennan Center, quando gli è stata mostrata la valutazione dell’intelligence. “Come il resto di noi, seguono le notizie”.

Sebbene la maggior parte dei problemi identificati siano piuttosto mainstream democratici, uno in particolare spicca: “Coinvolgimento degli Stati Uniti in conflitti stranieri”. A cosa potrebbe riferirsi se non ai manifestanti che si oppongono al sostegno degli Stati Uniti alla guerra di Israele a Gaza? Secondo il rapporto dell’intelligence:

“Molti estremisti violenti interni (DVE) e altri attori della minaccia hanno visto l’esito delle elezioni come un evento esistenziale che potrebbe determinare la traiettoria di questioni che in precedenza avevano motivato la violenza in patria, tra cui la politica sull’immigrazione, i diritti all’aborto, l’accesso alle armi da fuoco, argomenti LGBTQIA+, normative ambientali e il coinvolgimento degli Stati Uniti in conflitti esteri”.

Ecco per cosa l’Office of Intelligence & Analysis post-11 settembre spende 300 milioni di dollari all’anno di denaro dei contribuenti: allertare i poliziotti sconcertati su “minacce” così considerate perché qualcuno, da qualche parte in un momento del passato, ha fatto qualcosa di male. Ma anche nel caso di alcuni dei gruppi di sinistra più militanti, non ci sono prove che stiano pianificando alcuna violenza correlata alle elezioni.

“Abbiamo visto poche prove che questi utenti abbiano lanciato attacchi espliciti in prossimità delle elezioni”, ha affermato Dragonfly, un’azienda di intelligence per la sicurezza, di “Antifa” nella sua stessa valutazione l’anno scorso.

Dopo che lo stato di sicurezza nazionale non è riuscito ad anticipare il 6 gennaio 2021, hanno cercato di salvare la faccia dando al 6 gennaio successivo (questo mese) — oltre all’insediamento presidenziale la prossima settimana — la designazione di sicurezza di livello più alto disponibile per il governo, rendendolo un “Evento di sicurezza speciale nazionale“. I generali si preparano sempre a combattere l’ultima guerra, dice il proverbio, e questo era chiaramente il caso qui.

I politici democratici si sono affrettati a sostenere la designazione NSSE per il 6 gennaio sulla scia dell’assalto al Campidoglio. A gennaio 2021, il rappresentante democratico Ritchie Torres e i co-sponsor Gwen Moore, Mondaire Jones e Jahana Hayes hanno presentato il disegno di legge H.R. 338, “Per chiarire che il conteggio dei voti elettorali al Congresso sia un evento di sicurezza speciale nazionale”.

Nel frattempo, quest’anno, dopo la designazione della Homeland Security del 6 gennaio come NSSE, il rappresentante Bennie G. Thompson, il principale democratico del Comitato per la sicurezza interna, ha espresso elogi entusiasti per la designazione:

“Applaudo la decisione di fornire risorse aggiuntive per garantire [il 6 gennaio] e proteggere la democrazia americana nel processo. Tuttavia, sappiamo tutti che l’unica ragione per cui tale designazione è necessaria è Donald Trump. Non vedo l’ora che questa funzione amministrativa assegnata al Congresso ai sensi della Costituzione possa operare come qualsiasi altro giorno del calendario congressuale”.