Immobiliare, negli Stati Uniti scricchiola il mercato delle case

La quota di annunci di case statunitensi sul mercato da 60 giorni o più ha raggiunto il 54,5% a novembre, secondo un rapporto della banca dati immobiliare Redfin, in aumento rispetto al 49,9% dell’anno precedente e segnando la lettura più alta per il mese dal 2019. In concomitanza con la crescita della quota di scorte invecchiate, l’offerta totale quotata in borsa è aumentata del 12,1% rispetto al novembre 2023, raggiungendo il valore più alto dall’anno della peste del 2020.

Nel frattempo, i mutui fissi trentennali di riferimento hanno raggiunto quasi il 7% a fine anno, rispetto al 6,14% di tre mesi prima, secondo la Mortgage Bankers Association. Questo aggrava ulteriormente un quadro di accessibilità economica che, secondo i dati della National Association of Realtors al 30 settembre, era già vicino ai livelli più bassi dalla metà degli anni Ottanta.

“Spiego ai venditori che la loro casa rimarrà sul mercato se non ha un prezzo equo”, ha commentato a Redfin Meme Loggins, broker con sede a Portland, OR. “Le case con un buon prezzo e in buone condizioni vengono tolte dal mercato in tre-cinque giorni, ma le case con un prezzo eccessivo possono rimanere sul mercato per oltre tre mesi”.

​Metro-Level Summary: Stale Listings and Housing Supply (November 2024)

50 most populous U.S. metropolitan areas; not seasonally adjusted