Il governo Usa rinvia l’entrata in vigore del divieto anti TikTok

(WSC) NEW YORK – Il dipartimento del commercio Usa ha rinviato l’entrata in vigore dell’ordine esecutivo di Donald Trump che dal 13 novembre avrebbe messo al bando TikTok per motivi di sicurezza nazionale.

Una mossa in attesa di sviluppi nella causa intentata da tre star della popolare App cinese: l’attore Marland, la guru di moda Rinab e il musicista Chambers. Ci sono poi altre due cause pendenti, davanti a un giudice distrettuale e alla corte federale d’appello della capitale.