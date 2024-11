I due ‘falchi’ di Trump contro la Cina

Il presidente eletto Donald Trump è pronto a scegliere due uomini con una storia di aspre critiche alla Cina per i ruoli chiave della sua nuova amministrazione, un segnale che le relazioni tra le superpotenze potrebbero deteriorarsi ulteriormente nei prossimi anni.

Il senatore Marco Rubio, che ha assunto una posizione aggressiva sull’emergere della Cina come potenza economica, è destinato a diventare il primo segretario di Stato in carica a essere stato sanzionato da Pechino (*). Il rappresentante della Florida Mike Waltz, che ha definito la Cina una “minaccia più grande” per gli Stati Uniti rispetto a qualsiasi altra nazione, è in lizza per diventare consigliere per la sicurezza nazionale.

Marco Rubio (qui sopra con Trump) è destinato a diventare il primo segretario di stato in carica a essere stato sanzionato da Pechino.

L’emergente gruppo di falchi anticinesi di alto profilo nella prossima amministrazione Trump fornisce qualche indicazione sulla direzione che prenderà il mandato presidenziale, dopo che il repubblicano ha fatto campagna elettorale minacciando di imporre una tariffa generale del 60% sui prodotti cinesi.

Gli economisti affermano che ciò decimerebbe il commercio tra le maggiori economie del mondo, infliggendo un duro colpo a Pechino proprio mentre il governo del paese comunista sta per varare un importante pacchetto di stimoli per rilanciare l’economia.

“Trump sta assemblando un team di politica estera pieno di politici duri con la Cina che preoccupano i leader di Pechino”, ha affermato Neil Thomas, un ricercatore per la politica cinese presso il Center for China Analysis dell’Asia Society Policy Institute. “Xi Jinping potrebbe diventare più paranoico sulle intenzioni degli Stati Uniti e sentirsi costretto a intraprendere dimostrazioni di forza più forti che accresceranno le tensioni bilaterali”.

Elise Stefanik, nominata da Trump come ambasciatrice degli Stati Uniti alle Nazioni Unite, si è espressa anche apertamente sulla Cina, citando le minacce alla sicurezza nazionale e all’economia poste dal “governo comunista cinese” come una delle sue priorità durante il suo incarico di deputata per New York.

Il disagio per il futuro delle relazioni tra Cina e Stati Uniti si sta già manifestando sul mercato. Le azioni cinesi quotate a Hong Kong sono crollate martedì, con l’indice Hang Seng China Enterprises che è crollato di oltre il 3%, estendendo una perdita dell’1,4% nella sessione precedente.

“Le segnalazioni di Trump di nomine di noti falchi cinesi come Marco Rubio e Mike Waltz stanno effettivamente pesando sul sentiment del mercato di Hong Kong”, ha affermato Homin Lee, stratega macro senior presso Lombard Odier. “Ciò sottolinea l’alta probabilità che Trump mantenga la promessa della sua campagna di implementare tariffe punitive sulle esportazioni cinesi verso gli Stati Uniti”.

Trump non è circondato solo da falchi. La posizione di Elon Musk nella sua cerchia ristretta potrebbe fornire una rara forza di bilanciamento nell’approccio di Trump alla Cina. Il miliardario amministratore delegato di Tesla ha ampi interessi commerciali nella nazione asiatica e viene regolarmente ricevuto lì da alti dirigenti, tra cui il Premier Li Qiang, fedele a Xi Jinping da molto tempo.

Fonte: Bloomberg

(*) Marco Rubio e Joshua Wong, il secessionista di Hong Kong che sta attualmente scontando una pena detentiva per le sue attività sovversive. Rubio è sotto sanzioni cinesi per aver interferito negli affari interni della Cina: sostiene apertamente le forze secessioniste e ha sponsorizzato l’Hong Kong Human Rights and Democracy Act del 2019, una legge federale statunitense che richiede al governo degli Stati Uniti di imporre sanzioni contro la Cina continentale e i funzionari di Hong Kong accusati da false ONG di reprimere i diritti umani. Se Marco Rubio venisse nominato Segretario di Stato, le relazioni Cina-USA crollerebbero. (Laura Ruggeri)