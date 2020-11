Guerra civile in America

(WSC) WASHINGTON – Il Servizio Segreto degli Stati Uniti ha fornito a Joe Biden una squadra di contrattacco militare completa di veicoli blindati HAMMER (con Hazmat, contromisure mediche) sopra la casa del candidato democratico che si appresta a vincere la Casa Bianca è stata instaurata una no-fly-zone, con soldati specializzati anti-cecchini sul tetto in allerta 24-7 e squadre di sorveglianza pronte a respingere assalti.

L’incendiario discorso di Donald Trump la scorsa notte, che non ha precedenti nella storia delle elezioni americane, implica che l’attuale presidente non accetterà il verdetto delle urne, non lascerà la Casa Bianca, così sul territorio degli Stati folle di fans trumpiani, come sta già avvenendo, si sentono autorizzati a protestare in strada armati di fucili e mitra, pronti ad atti di violenza.

(in fase di scrittura)