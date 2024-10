Generale Milley: “Trump è un fascista fino al midollo”

Mark Milley, il generale dell’esercito americano nominato da Donald Trump presidente dello Stato maggiore congiunto, ora afferma che l’attuale candidato repubblicano alla presidenza è un “fascista fino al midollo” e che nessuna persona ha mai rappresentato un pericolo maggiore per gli Stati Uniti dell’uomo che è stato il 45° presidente degli Stati Uniti.

Milley, un ufficiale militare decorato che è diventato bersaglio dello scherno della destra dopo che si è saputo che aveva espresso preoccupazioni sulla stabilità mentale di Trump in seguito alla sua sconfitta alle elezioni del 2020 contro Joe Biden, è descritto dal giornalista Bob Woodward nel suo nuovo libro, War, come incredibilmente allarmato dalla prospettiva di un secondo mandato di Trump alla Casa Bianca.

In seguito all’attacco del 6 gennaio 2021 al Campidoglio da parte di una folla in rivolta di sostenitori dell’allora presidente, Woodward scrive che Milley ha insistito per ottenere un incontro con l’allora neo-nominato procuratore generale, Merrick Garland, per esortarlo a indagare sull’estremismo violento interno e sui movimenti delle milizie di estrema destra.

Milley, che era stato una fonte per l’ultimo libro di Woodward, Peril, ha detto di aver “intravisto” la vera natura di Trump quando avevano parlato in precedenza durante la stesura di quella pubblicazione del 2021, ma ha detto che ora sapeva esattamente chi fosse l’ex presidente.

“È la persona più pericolosa di sempre. Avevo dei sospetti quando ti ho parlato del suo declino mentale e così via, ma ora mi rendo conto che è un fascista totale. Ora è la persona più pericolosa per questo paese”, ha detto.

“Un fascista fino al midollo”, ha ripetuto Milley.

I commenti privati ​​del generale a Woodward, che non erano stati precedentemente riportati, hanno trovato eco nelle taglienti osservazioni che Milley ha fatto pubblicamente alla sua cerimonia di pensionamento del settembre 2023, quando, senza menzionare il nome di Trump, è sembrato dare un colpo all’ex presidente.

Nel suo appassionato discorso, ha affermato con aria di sfida che l’esercito statunitense è “unico” tra le forze armate del mondo perché non professa fedeltà a nessuna persona.